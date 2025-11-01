Auf die Farben kommt es an im A340-600

Communitymanager Rafi hat hat in seinem wöchentlichen Freitagsupdate neue Informationen zum Fortschritt des A340-600 von Aerosoft und ToLiss veröffentlicht. Der Fokus lag dabei auf der Farbkorrektur im Cockpit. Dabei sollen die unterschiedlichen Farbtöne realistisch nachgebildet werden, die in echten Flugzeugen durch Alterung, Austausch von Teilen und Betreiberwechsel entstehen.
Die veröffentlichten Screenshots zeigen die umgesetzten Farbunterschiede und Korrekturen, allerdings befinden sich die Texturen und Verschmutzungsdetails noch in Arbeit. Für die Farbkorrektur und die Darstellung von Gebrauchsspuren ist der bekannte Painter und Entwickler Atarium zuständig.
Ein weiteres Entwicklerinterview mit Torsten, in dem Themen wie EFB, Taxi-Kamera und Cockpitsysteme behandelt werden, soll am kommenden Freitag erscheinen. Zudem plant das Team, auf der in zwei Wochen stattfindenden FS Conference teilzunehmen und eventuell erstmals den A340-600 öffentlich zu präsentieren. Eine endgültige Entscheidung dazu steht noch aus.
Könnte ein richtig guter Flieger werden!
Auch wieder zu spät bei Release!
Mit der Ausmusterung der Jets hat Lufthansa bereits begonnen und immerhin wurden die Rotationen wohl bis Sommer 2026 verlängert, somit ist der Flieger dann nur noch bei einer handvoll Betreiber im Einsatz. Dies dürfte definitiv zu geringerer Nachfrage in Deutschland, was die Software angeht, führen. Schade, aber vielleicht pusht das ja den Release.
Ziemlich abwegige Theorie.