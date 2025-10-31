MSFS 30 Oktober 2025 Development Update

Wie gewohnt, gibt es wenig Neues:

Neue Beta-Versionen für das Sim Update 4 und die PlayStation 5-Version des Microsoft Flight Simulator 2024 wurden letzten Freitag für Community-Tester veröffentlicht. Die Versionshinweise finden Sie unter den folgenden Links:

Versionshinweise zur Sim Update 4 Beta (1.6.19.0) – 24. Oktober 2025

Versionshinweise zur PS5 Beta (1.006.019) – 24. Oktober 2025

Außerdem erhielten sowohl der Microsoft Flight Simulator (2020) als auch der Microsoft Flight Simulator 2024 heute das monatliche Navigationsdaten-Update. Dadurch werden beide Simulationen auf AIRAC-Zyklus 2511 aktualisiert. Die neuen Navigationsdaten werden beim nächsten Start der Simulation automatisch heruntergeladen.

Und schließlich wünschen wir allen, die diese gruselige Jahreszeit feiern, ein schönes Halloween! Wenn Sie noch nach einer passenden Aktivität suchen, nehmen Sie doch morgen an unserem Community Fly-In Frightday-Gruppenflug teil. Wir besuchen die Drehorte einiger klassischer Horrorfilme wie „Dawn of the Dead“, „Freitag der 13.“, „Sleepy Hollow“ und „The Amityville Horror“.

MSFS-Team

Über den aktuellen Stand der Bugfixes, Wunschlisten und Marketplaceänderungen kann man sich hier informieren.

Und zum Ende noch der Screenshot Challenge Gewinner der Woche: