Kampfjet Chengdu J-10D für MSFS erschienen

Marine Flightsim – bisher eher bekannt für Schiffe und Boote für den MSFS – hat sein zweites Flugzeug – das Chinesische Kampfflugzeug Chengdu J-10D für MSFS 2020 und 2024 – für knapp 30 Euro im simMarket veröffentlicht.

Fliegen Sie die Chengdu J-10S, die zweisitzige Tandemversion des „Vigorous Dragon“, die für Trainings- und Angriffsmissionen konzipiert wurde und die gleichen Abmessungen wie die J-10A aufweist. Mit Deltaflügeln, Canards und einer Höchstgeschwindigkeit von fast Mach 2,1 kombiniert sie Agilität und präzise Steuerung bei Manövern mit hohem Anstellwinkel. Die J-10S wurde 2006, kurz nach der Zulassung des zweisitzigen Modells, in Dienst gestellt. Sie verfügt über einen vergrößerten Rumpfrücken, um die Avionik unterzubringen und dem hinteren Besatzungsmitglied die Rolle des Waffensystemoffiziers (WSO) bei Luft-Boden- und Luft-Luft-Missionen zu ermöglichen. Die J-10S wird von der Luftwaffe der Volksbefreiungsarmee (PLAAF) und der chinesischen Marinefliegerkräfte (PLANAF) eingesetzt und verfügt über ein modernes Cockpit mit Head-Up-Display (HUD) und Multifunktionsdisplays (MFDs), einem Helmvisier und der Integration von externen Behältern und Lenkflugkörpern, wodurch sie die „Multirole“-Philosophie der J-10-Familie fortführt. Außerhalb Chinas wird die J-10-Familie in Exportversionen von Pakistan eingesetzt, was die Reife des Projekts unterstreicht. Für die Simulation ist unsere J-10S auf reaktionsschnelles Flugverhalten, interaktive Systeme und 4K-PBR-Texturen optimiert – einsatzbereit. Sie erhalten 18 verschiedene Lackierungen zur Auswahl.

Features