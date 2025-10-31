Facebook-f Youtube Instagram Discord

GKS veröffentlicht BUFF

Was zum Teufel ist ein BUFF? Der Spitzname BUFF (Big Ugly Fat Fellow – großer, hässlicher, fetter Kerl) steht für die legendäre B-52H Stratofortress die Golden Key Studio just für den Microsoft Flightsimulator veröffentlicht hat. Laut Releasetrailer ist die Maschine für MSFS 2020 und MSFS 2024; bisher ist Sie aber nur im MSFS 2020 Marketplace für rund 44 Euro verfügbar.

Die B-52H Stratofortress von Golden Key Studio (GKS) bringt einen der legendärsten strategischen Bomber in den Microsoft Flight Simulator 2020 & 2024.

Funktionen:

  • Hochdetailliertes 3D-Modell und Texturen
  • Voll funktionsfähiges Cockpit und Systeme
  • Realistische Flugdynamik und Sounds
  • Benutzerdefinierte Animationen und Beleuchtung
  • Unterstützung für Xbox und PC

Ob Gelegenheitsflieger oder eingefleischter MSFS-Fan – dieses Flugzeug bietet unvergleichliche Immersion und Authentizität.

