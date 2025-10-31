CowanSim S76C++ neue Update veröffentlicht

CowanSim hat auf Discord bekanntgegeben, dass das neueste Update für die Sikorsky S-76++ nun im Marketplace erhältlich ist.
CowanSim S-76C++ Update!
Jetzt im Microsoft Marketplace (PC & Xbox) verfügbar.
Highlights:
AFCS-Anzeigen zeigen jetzt die Aktuator- statt der Trimmposition an
- ADF- und LNAV-Peilzeiger im EHSI korrigiert
- Verbesserte Genauigkeit der Krafttrimmkompensation
- Aktualisierung der Lageregelung nach Aktivierung des Durchflugs entfernt
- Fehler behoben, bei dem die Schwimmerphysik nicht immer aktiviert wurde
- Einige Fehlerkennzeichen zum EFIS hinzugefügt
- Verbesserte Handhabung der Krafttrimmfreigabe in den Lageregelungsmodi
- SAS-Stabilisierung optimiert
- Unter 60 Knoten hält der ATT-Modus immer die Querneigung, um die Schwebefähigkeit zu verbessern
- Bei Ausfall der zyklischen Trimmung schaltet der Autopilot auf SAS um
- Motorregler optimiert, um die Schubausgabe zu stabilisieren
- Fehler behoben, bei dem der Autopilot den ILS-Gleitpfad nicht korrekt berechnete, wenn IAS nicht aktiviert war
- Verbesserungen an der Aktivierung der VEL HOLD-Funktion
- Verbesserte Laufruhe bei Autopilot-Moduswechseln
- Fehler behoben, bei dem der Autopilot NAV-, BC- und VOR-APR-Kurse unter 60 Knoten nicht folgte
- Verbessertes Gierverhalten bei ILS-Anflügen
- Nicht verwendetes zweites ADF aus der Abstimmung in den RTUs entfernt
- Radarhöhenmesser-Anzeigelampe korrigiert (leuchtet korrekt unterhalb der eingestellten Entscheidungshöhe)
- Maximale erreichbare N1 im OEI-Betrieb erhöht
- NAV IDENT-Taste korrigiert (2024)
- Kleines Speicherleck im EFIS WASM behoben
- Verbesserte Wegpunktanzeige im EHSI
- Genauigkeit der Dezimalstellen der Wegpunkte im EHSI an das Handbuch angepasst
- Einige Tooltips verbessert
- Fehler behoben, bei dem der Localizer-Modus nach Drücken von GA noch aktiv sein konnte
- Fehlende Emissive für EFIS-Steuertasten hinzugefügt
- Referenzrundungsfehler bei der Aktivierung des Autopilot-Modus behoben
- Verbessertes Gierverhalten während der Lageregelung
- Fehler behoben, bei dem der Standby-ADI LNAV/NAV-Schalter nach mehrmaligem Umschalten nicht mehr funktionierte
- Fehler behoben, bei dem die Lageregelung unter 60 Knoten die Kursanzeige nicht korrekt aktualisierte
- Flackernde Navigationskursanzeige nach Drücken von „Direkt zu“ behoben
- Reset-Logik für Warnungen des Barrierefilters implementiert (5 Sekunden lang „RESET“ drücken)
- Fehler behoben, bei dem das EADI die Anzeigen „LNV“ und „NAV“ verwechselte
- Funktionalität zum OEI-Grenzwertwahlschalter hinzugefügt (Tasten: SELECT_PREV_TARGET, SELECT_NEXT_TARGET)
- Rotorbremskraft erhöht
- Verbesserte VR-Augenpunkt-Reset-Position
- Verbesserter Startzustand beim Spawnen auf Ölplattformen (2024)
- Panel-Collider zu allen Panels für ein besseres VR-Erlebnis hinzugefügt
Aktualisieren Sie jetzt, um das beste Erlebnis mit Ihrem CowanSim S-76C++ zu genießen.