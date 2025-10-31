CowanSim S76C++ neue Update veröffentlicht

CowanSim hat auf Discord bekanntgegeben, dass das neueste Update für die Sikorsky S-76++ nun im Marketplace erhältlich ist.

CowanSim S-76C++ Update!

Jetzt im Microsoft Marketplace (PC & Xbox) verfügbar.

Highlights:

AFCS-Anzeigen zeigen jetzt die Aktuator- statt der Trimmposition an

ADF- und LNAV-Peilzeiger im EHSI korrigiert

Verbesserte Genauigkeit der Krafttrimmkompensation

Aktualisierung der Lageregelung nach Aktivierung des Durchflugs entfernt

Fehler behoben, bei dem die Schwimmerphysik nicht immer aktiviert wurde

Einige Fehlerkennzeichen zum EFIS hinzugefügt

Verbesserte Handhabung der Krafttrimmfreigabe in den Lageregelungsmodi

SAS-Stabilisierung optimiert

Unter 60 Knoten hält der ATT-Modus immer die Querneigung, um die Schwebefähigkeit zu verbessern

Bei Ausfall der zyklischen Trimmung schaltet der Autopilot auf SAS um

Motorregler optimiert, um die Schubausgabe zu stabilisieren

Fehler behoben, bei dem der Autopilot den ILS-Gleitpfad nicht korrekt berechnete, wenn IAS nicht aktiviert war

Verbesserungen an der Aktivierung der VEL HOLD-Funktion

Verbesserte Laufruhe bei Autopilot-Moduswechseln

Fehler behoben, bei dem der Autopilot NAV-, BC- und VOR-APR-Kurse unter 60 Knoten nicht folgte

Verbessertes Gierverhalten bei ILS-Anflügen

Nicht verwendetes zweites ADF aus der Abstimmung in den RTUs entfernt

Radarhöhenmesser-Anzeigelampe korrigiert (leuchtet korrekt unterhalb der eingestellten Entscheidungshöhe)

Maximale erreichbare N1 im OEI-Betrieb erhöht

NAV IDENT-Taste korrigiert (2024)

Kleines Speicherleck im EFIS WASM behoben

Verbesserte Wegpunktanzeige im EHSI

Genauigkeit der Dezimalstellen der Wegpunkte im EHSI an das Handbuch angepasst

Einige Tooltips verbessert

Fehler behoben, bei dem der Localizer-Modus nach Drücken von GA noch aktiv sein konnte

Fehlende Emissive für EFIS-Steuertasten hinzugefügt

Referenzrundungsfehler bei der Aktivierung des Autopilot-Modus behoben

Verbessertes Gierverhalten während der Lageregelung

Fehler behoben, bei dem der Standby-ADI LNAV/NAV-Schalter nach mehrmaligem Umschalten nicht mehr funktionierte

Fehler behoben, bei dem die Lageregelung unter 60 Knoten die Kursanzeige nicht korrekt aktualisierte

Flackernde Navigationskursanzeige nach Drücken von „Direkt zu“ behoben

Reset-Logik für Warnungen des Barrierefilters implementiert (5 Sekunden lang „RESET“ drücken)

Fehler behoben, bei dem das EADI die Anzeigen „LNV“ und „NAV“ verwechselte

Funktionalität zum OEI-Grenzwertwahlschalter hinzugefügt (Tasten: SELECT_PREV_TARGET, SELECT_NEXT_TARGET)

Rotorbremskraft erhöht

Verbesserte VR-Augenpunkt-Reset-Position

Verbesserter Startzustand beim Spawnen auf Ölplattformen (2024)

Panel-Collider zu allen Panels für ein besseres VR-Erlebnis hinzugefügt

Aktualisieren Sie jetzt, um das beste Erlebnis mit Ihrem CowanSim S-76C++ zu genießen.