CowanSim S76C++ neue Update veröffentlicht

CowanSim hat auf Discord bekanntgegeben, dass das neueste Update für die Sikorsky S-76++ nun im Marketplace erhältlich ist.

CowanSim S-76C++ Update!

Jetzt im Microsoft Marketplace (PC & Xbox) verfügbar.

Highlights:

AFCS-Anzeigen zeigen jetzt die Aktuator- statt der Trimmposition an

  • ADF- und LNAV-Peilzeiger im EHSI korrigiert
  • Verbesserte Genauigkeit der Krafttrimmkompensation
  • Aktualisierung der Lageregelung nach Aktivierung des Durchflugs entfernt
  • Fehler behoben, bei dem die Schwimmerphysik nicht immer aktiviert wurde
  • Einige Fehlerkennzeichen zum EFIS hinzugefügt
  • Verbesserte Handhabung der Krafttrimmfreigabe in den Lageregelungsmodi
  • SAS-Stabilisierung optimiert
  • Unter 60 Knoten hält der ATT-Modus immer die Querneigung, um die Schwebefähigkeit zu verbessern
  • Bei Ausfall der zyklischen Trimmung schaltet der Autopilot auf SAS um
  • Motorregler optimiert, um die Schubausgabe zu stabilisieren
  • Fehler behoben, bei dem der Autopilot den ILS-Gleitpfad nicht korrekt berechnete, wenn IAS nicht aktiviert war
  • Verbesserungen an der Aktivierung der VEL HOLD-Funktion
  • Verbesserte Laufruhe bei Autopilot-Moduswechseln
  • Fehler behoben, bei dem der Autopilot NAV-, BC- und VOR-APR-Kurse unter 60 Knoten nicht folgte
  • Verbessertes Gierverhalten bei ILS-Anflügen
  • Nicht verwendetes zweites ADF aus der Abstimmung in den RTUs entfernt
  • Radarhöhenmesser-Anzeigelampe korrigiert (leuchtet korrekt unterhalb der eingestellten Entscheidungshöhe)
  • Maximale erreichbare N1 im OEI-Betrieb erhöht
  • NAV IDENT-Taste korrigiert (2024)
  • Kleines Speicherleck im EFIS WASM behoben
  • Verbesserte Wegpunktanzeige im EHSI
  • Genauigkeit der Dezimalstellen der Wegpunkte im EHSI an das Handbuch angepasst
  • Einige Tooltips verbessert
  • Fehler behoben, bei dem der Localizer-Modus nach Drücken von GA noch aktiv sein konnte
  • Fehlende Emissive für EFIS-Steuertasten hinzugefügt
  • Referenzrundungsfehler bei der Aktivierung des Autopilot-Modus behoben
  • Verbessertes Gierverhalten während der Lageregelung
  • Fehler behoben, bei dem der Standby-ADI LNAV/NAV-Schalter nach mehrmaligem Umschalten nicht mehr funktionierte
  • Fehler behoben, bei dem die Lageregelung unter 60 Knoten die Kursanzeige nicht korrekt aktualisierte
  • Flackernde Navigationskursanzeige nach Drücken von „Direkt zu“ behoben
  • Reset-Logik für Warnungen des Barrierefilters implementiert (5 Sekunden lang „RESET“ drücken)
  • Fehler behoben, bei dem das EADI die Anzeigen „LNV“ und „NAV“ verwechselte
  • Funktionalität zum OEI-Grenzwertwahlschalter hinzugefügt (Tasten: SELECT_PREV_TARGET, SELECT_NEXT_TARGET)
  • Rotorbremskraft erhöht
  • Verbesserte VR-Augenpunkt-Reset-Position
  • Verbesserter Startzustand beim Spawnen auf Ölplattformen (2024)
  • Panel-Collider zu allen Panels für ein besseres VR-Erlebnis hinzugefügt

Aktualisieren Sie jetzt, um das beste Erlebnis mit Ihrem CowanSim S-76C++ zu genießen.

