Der meistverkaufte: EDFH Frankfurt Hahn Airport

Erstmals wurde der Flughafen Hahn im Hunsrück, auch einfach „der Hahn“ genannt, als „Frankfurt-Hahn X“ für Aerosoft im Jahr 2012 unter anderem von Peter Werlitz, Martin Schmiescheck und Oliver Pabst für den FS X umgesetzt. 2013 folgten die „German Regional Airports“ mit Hahn darin, ebenfalls von Aerosoft für den FS X, sowie „Airport Frankfurt-Hahn“ für X-Plane 10 und 11. RFSceneryBuilding (RFSB) veröffentlichte den Airport 2020 für Prepar3D (P3D) v5 und Mitte 2023 für den MSFS 2020. Im Oktober 2025 legte M’M Simulations (MMS) sein Design für MSFS 2020 und MSFS 2024 nach. (Link)

Realität

Die Geschichte des Flughafens Hahn beginnt 1951, als die damalige französische Besatzungsmacht den Bau auf einem Höhenrücken des Hunsrücks startete. 1952 übernahm die US Air Force. Bis zum Ende des Kalten Krieges waren hier drei Staffeln F-16 stationiert. Die 10th Tactical Fighter Squadron nahm 1991 am zweiten Golfkrieg teil und verlegte danach zurück in die USA. 1993 übergab die US Air Force das Gelände in zivile Verwaltung und räumte alles.

Nach einer Entscheidung der Landesregierung Rheinland-Pfalz sollte der Platz künftig den internationalen Flughafen Frankfurt/Main entlasten. Der erste Charterflug nach Palma de Mallorca hob am 22. Mai 1993 ab. Ab 1998 starteten Billigfluglinien zu vielfältigen (Urlaubs-)Zielen in Europa.

2005 wurde die 3.040 Meter lange Bahn 03/21 auf 3.800 Meter verlängert. Die 03 verfügt über ein CAT I-ILS mit ALSF-I-Anflugbefeuerung, die 21 über ein CAT IIIb-ILS mit ALSF-II und TDZ-Befeuerung (Touch-Down-Zone). Etwa 100 Meter vor der ALSF-II steht das NDB HAHN HAN 376 kHz, das aktuell aber keine Funktion für An- und Abflüge oder Luftstraßen hat. Das DME HAN FHH 117,35 MHz befindet sich am Platz.

2013 drohte wegen fehlender Wirtschaftlichkeit die Insolvenz. Die Landesregierung rettete den Airport mit einem Nachtragshaushalt und überwies 120 Millionen Euro. 2014 betrug der Verlust 45,2 Millionen Euro und das Bundesland versuchte ab 2015 zu verkaufen. Eine scheinbar interessierte chinesische Firma entpuppte sich als Briefkastenadresse in Hong Kong mit Reifenhändler. 82,5 Prozent des Landesanteils wurden 2017 an die chinesische HNA Airport Group verkauft.

2021 führte die Covid-Pandemie zur erneuten Insolvenz. Der Verkauf an einen potenziellen Käufer scheiterte 2022 am ausbleibenden Kaufpreis. Im April übergab der Insolvenzverwalter den Flughafen an die TRIWO GmbH in Trier. Das Unternehmen betreibt seither vier Flughäfen: Hahn, Mendig, Oberpfaffenhofen und Zweibrücken. Lange als „Frankfurt Hahn“ bekannt, heißt der Platz seither „TRIWO Hahn Airport“.

Seit 1996 nutzt die Polizeihochschule Rheinland-Pfalz das Wohngebiet (US Family Housing) im Südwesten des Geländes nahe der Runway 03.

Der Flughafen ist ausschließlich über Straßen und (Fern-)Busse erreichbar. Die Bundesstraßen 50 und 327 (Hunsrückhöhenstraße) verlaufen am Airport vorbei. Auf dem Vorfeld gibt es 14 Parkpositionen ohne Jetways für Passagiermaschinen, für Frachter sieben.

Zurzeit bieten Air Serbia, FlyOne, Ryanair, SF Airlines, Wizz Air und Wizz Air Malta Verbindungen zu rund 35 Zielen in Europa an. 2024 setzte der Betreiber 1.866.112 Passagiere und 105.286 Tonnen Luftfracht mit 16.126 kommerziellen Flügen um.

Informationen

[Wikipedia (de) https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Frankfurt-Hahn

[Wikipedia (en)] https://en.wikipedia.org/wiki/Hahn_Airport

Simulation

Die Airport-Szenerie ist bei SIMMARKET noch rund zwei Wochen zum Sonderpreis für 18,20 Euro erhältlich – regulär kostet sie 20,22 Euro.

…also für ca. 20 Euro für MSFS 2020 und MSFS 2024 zu haben. Der Download ist 1,20 GByte groß, die Installation benötigt 2,56 GByte Speicherplatz. Bei der RFSB-Version waren es übersichtliche 60 beziehungsweise 160 MByte. Download und Einrichtung erfolgen bei beiden über die Shop-Apps.

Der Airport fügt sich ohne erkennbare Übergänge ein. M’M Simulations hat das große Solarfeld im Nordosten berücksichtigt und zeigt den aktuellen Ausbaustand. 3D-Modelle für Gleitweg- und Landekursantennen sowie das NDB sind vorhanden.

Im initialen Release fehlten an den Zurollwegen C, D, F und M die Warnblinklichter (Wig-Wags – eines hat sich an B1 verirrt) sowie CAT II/III-Warnschilder. MMS nutzte bei beiden Pistenseiten Runway-End-Identifier-Lights (REIL), die es real ebenso wenig gibt wie die TDZ bei der 03. Die Anflugbefeuerung hatte keine Laufblitzlichter („Rabbits“), der Tower kein weiß-weißes Blitzlicht auf dem Dach – und die Vorfeldbeleuchtung war extrem hell.

Wenige Tage, nachdem das Label auf diese Probleme hingewiesen wurde, kam das Update auf v1.0.2, das die meisten Schwächen abmilderte. Die Vorfeldbeleuchtung bleibt allerdings zu hell. Auch das Airport-Beacon und die Laufblitzlichter wurden damit eingeführt. Leider verwendet MMS die Standard-Anflugbefeuerungen von MSFS mit zusätzlichen Pfosten für Blitzlichter. Diese Lösung von Asobo ist nicht realitätsgetreu.

Der Detailgrad ist hoch, besonders gefallen die Parkpositionen und die filigrane Einhausung des Towers mit Stahlstreben.

GSX Pro

„hinshee“ hat ein Profil für GSX Pro bei flightsim.to bereitgestellt. Es sorgt für rege Passagierbewegung, richtige Pushback-Positionen und realistische Bodendienstleister.

https://de.flightsim.to/file/98962/gsx-profile-frankfurt-hahn-edfh-m-m-simulations

Performance

Selbst mit viel KI-Verkehr und großen Maschinen ist die Ablaufgeschwindigkeit stets gut bis sehr gut.

Fazit

Abgesehen von den Standard-Anflugbefeuerungen und der grellen Apron-Beleuchtung überzeugt das Produkt: M’M Simulations zeigt einen Airport mit vielen Details auf neuestem Stand, aktueller als der Mitbewerber für MSFS 2020.

Von hier Fracht in alle Welt zu fliegen, Urlauber in den europäischen Süden zu bringen oder gemütlich den Hunsrück* oder die Mosel° zu erkunden, macht einfach Spaß!

Bert Groner

Oktober 2025

Verfügbartkeit:

https://secure.simmarket.com/mm-simulations-edfh-frankfurt-hahn-airport-msfs2420-(de_20567).phtml

Flugnavigationskarten

Freeware:

Deutsche Flugsicherung (DFS): https://aip.dfs.de/BasicIFR/2025OCT02/chapter/35bad156e03ad698555e49bdaf3b6576.html

Payware:

Navigraph (Abo, inkl. Flugnavigationsdaten): https://navigraph.com

= Fluglatz Idar-Oberstein von „callsign1065“ bei flightsim.to:

https://de.flightsim.to/file/28145/flugplatz-idar-oberstein-gttschied-edrg

Nicht vergessen: Im Flugplatz-Restaurant den berühmten Idar-Obersteiner Spießbraten genießen, der hier „Sieerra“ genannt wird 😉

° …fliegerisch interessante (Freeware-)Flugplätze an der Mosel:

Koblenz-Winningen (EDRK), „ognum“, flightsim.to:

https://de.flightsim.to/file/23322/flugplatz-koblenz-winningen-edrk

Traben-Trarbach Mont Royal, „influous“, flightsim.to:

https://de.flightsim.to/file/5971/traben-trarbach-mont-royal-airfield-edrm