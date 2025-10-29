MSFS 2024 City-Add-Ons erschienen

Prealsoft hat weitere Landmarken-Add-Ons für den MSFS 2024 veröffentlicht, die bisher nur für MSFS 2020 zur Verfügung standen. Neben den bereits länger erhältlichen Produkten für Amsterdam und Rom, sind jetzt auch Athen, Wien, Casablanca, Paris und Berlin erhältlich. Wer die entsprechende MSFS 2020 Version besitzt bekommt die neue Version für knapp 6 Euro, Neukunden zahlen 9-14 Euro.

Exemplarisch für alle weitere Informationen über Berlin:

Hauptmerkmale

Nachbildung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Berlins, darunter Fernsehturm, Donau City, Museumsinsel, Reichstagsgebäude, Gendarmenmarkt und mehr.

Nachttexturen und verbesserte Beleuchtung

PBR-Texturen

Verschiedene Objekte

Vollständig kompatibel mit Berlin-Flughafen-Add-ons und Photogrammetrie

POI-Symbole

Natives MSFS24-Paket

und Wien

Hauptmerkmale