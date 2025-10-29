MSFS 2024 City-Add-Ons erschienen

Prealsoft hat weitere Landmarken-Add-Ons für den MSFS 2024 veröffentlicht, die bisher nur für MSFS 2020 zur Verfügung standen. Neben den bereits länger erhältlichen Produkten für Amsterdam und Rom, sind jetzt auch Athen, Wien, Casablanca, Paris und Berlin erhältlich. Wer die entsprechende MSFS 2020 Version besitzt bekommt die neue Version für knapp 6 Euro, Neukunden zahlen 9-14 Euro.
Exemplarisch für alle weitere Informationen über Berlin:
Hauptmerkmale
- Nachbildung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Berlins, darunter Fernsehturm, Donau City, Museumsinsel, Reichstagsgebäude, Gendarmenmarkt und mehr.
- Nachttexturen und verbesserte Beleuchtung
- PBR-Texturen
- Verschiedene Objekte
- Vollständig kompatibel mit Berlin-Flughafen-Add-ons und Photogrammetrie
- POI-Symbole
- Natives MSFS24-Paket
und Wien
Hauptmerkmale
- Wichtige Sehenswürdigkeiten der Stadt wurden nachgebildet, darunter das Schloss Belvedere, die Donau City, das Rathaus, das Wiener Krankenhaus AKH, die Gasometer und mehr.
- Nachttexturen und verbesserte Beleuchtung
- PBR-Texturen
- Benutzerdefinierte Autogen-Gebäude
- Verschiedene Objekte
- Vollständig kompatibel mit LOWW Flughafen-Add-ons
- POI-Symbole
- Natives MSFS24-Paket
- Neue POIs in Version 1.3 hinzugefügt: Schloss Belvedere, Wiener Krankenhaus AKH, Universität Wien, Parlament Wien