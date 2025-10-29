Die doppelten Wasserfälle Hawaiis

Nachdem Cli4D letzte Woche seine Version der Wasserfälle Hawaiis für MSFS 2024 herausgebracht hat (diesmal ein reines Landschaftsaddon ohne Landeplätze oder weitere Szenerien, dafür aber auch nur halb so teuer), zieht Raimundo Taburet jetzt mit seiner Version nach, die nur die Hälfte von Cliffords Version kostet. Welcher besser ist, mag man anhand der beiden Videos vergleichen, zumindest was die Produktionsqualität dieser angeht, hat Cli4D klar die Nase vorn.

Cli4D:

Taburet: