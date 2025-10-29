Black Square veröffentlicht Baron und Bonanza Professional für MSFS

Black Square hat über Just Flight die Baron Professional und Bonanza Professional für MSFS 2020 und 2024 veröffentlicht; zusätzlich gibt es ein Bundleangebot. Wie andere Black Square Add-Ons werden diese Flieger sicher auch bal bei simMarket erhältlich sein.

Updatepreise gibt es keine denn:

Baron und Bonanza Professional enthalten im Gegensatz zu den früheren Add-ons zur Überarbeitung der Steam Gauges drei vollständig modellierte und detailreiche neue MSFS-Flugzeuge mit individuellen Sounds und nicht einfach nur Cockpit-Upgrades für die standardmäßige MSFS-Flugzeuge sind.

Black Square Baron Professional bietet Ihnen eine der technisch fortschrittlichsten Flugzeugsimulationen für den Microsoft Flight Simulator mit einer hochentwickelten Kolbenmotor-Simulation, über 100 möglichen Fehlern, 12 austauschbaren Funkkonfigurationen und den fortschrittlichsten Simulationen für Turbolader, Druckkabine und Kabinentemperatur in MSFS.

Die neue Tablet-Oberfläche von Black Square ermöglicht Ihnen die Konfiguration aller Optionen, die Verwaltung der Zuladung, die Steuerung von Fehlern sowie die Überwachung von Motoren, Schaltplänen und Klimaanlagen – alles direkt im Simulator. Das Fehlersystem ermöglicht dauerhaften Verschleiß, MTBF (Mean Time Between Failures) und geplante Ausfälle für nahezu jede Komponente des Flugzeugs. Die 3D-Instrumente reagieren physikalisch korrekt und können sich bei fehlenden Motorvibrationen sogar verklemmen, sodass ein Antippen des Glases erforderlich ist, um sie wieder zu lösen.

Funknavigationssysteme aus verschiedenen Epochen der B58-Geschichte stehen zur Verfügung. Fliegen Sie ohne GPS mit einem Bendix KNS-81 RNAV-System oder komfortabel mit einem Garmin GTN 750/650 (PMS50 oder TDS). Zur weiteren Funkausrüstung gehören KX-155-Funkgeräte, KLN-90B, GNS 530/430, der Autopilot KFC 150 und ein Wetterradar RDR1150XL. Ein über 165-seitiges Handbuch enthält Anleitungen zu allen Geräten, und 45 Checklisten mit Hervorhebung der Bedienelemente für normale und Notfallverfahren sind im Spiel enthalten.

Dieses Produkt umfasst drei Flugzeugmodelle: die B58 mit Saugmotor aus der Mitte der 2000er-Jahre, die B58TC von 1984 und die Druckkabinenversion B58P von 1985. Sechs verschiedene Innenausstattungen und sechs Lackierungen aus fünf Jahrzehnten Fluggeschichte sind enthalten.

Black Square’s Bonanza Professional bietet Ihnen eine der technisch fortschrittlichsten Flugzeugsimulationen für den Microsoft Flight Simulator mit einer hochentwickelten Kolbenmotor-Simulation, über 110 möglichen Fehlern, 12 austauschbaren Funkkonfigurationen und den fortschrittlichsten Simulationen von Turbolader und Kabinentemperatur in MSFS.

Die neue Tablet-Oberfläche von Black Square ermöglicht Ihnen die Konfiguration aller Optionen, die Verwaltung der Zuladung, die Steuerung von Fehlern und die Überwachung von Motoren, Schaltplänen und Klimaanlagen – alles direkt im Simulator. Das Fehlersystem ermöglicht dauerhaften Verschleiß, MTBF (Mean Time Between Failures) und geplante Ausfälle für nahezu jede Komponente des Flugzeugs. Die 3D-Instrumente reagieren physikalisch korrekt und können sich bei fehlenden Motorvibrationen sogar verklemmen, sodass ein Antippen des Glases erforderlich ist, um sie wieder zu lösen.

Funknavigationssysteme aus verschiedenen Epochen der A36-Geschichte stehen zur Verfügung. Fliegen Sie ohne GPS mit einem Bendix KNS-81 RNAV-System oder komfortabel mit einem Garmin GTN 750/650 (PMS50 oder TDS). Zur weiteren Funkausrüstung gehören KX-155-Funkgeräte, KLN-90B, GNS 530/430, der Autopilot KFC 150 und ein RDR1150XL Wetterradar. Ein über 200-seitiges Handbuch bietet Anleitungen zu allen Geräten, und 40 Checklisten mit Hervorhebung der Bedienelemente für normale und Notfallverfahren sind im Spiel enthalten.

Dieses Produkt umfasst drei Flugzeugvarianten: die A36 aus der Mitte der 2000er-Jahre, die 2001er 36TC mit einem nachträglich eingebauten Turbo-Normalisierungspaket und die B36TP Turboprop-Umrüstung. Sechs verschiedene Innenausstattungen und neun Lackierungen aus fünf Jahrzehnten Fluggeschichte sind enthalten.