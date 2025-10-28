Update V1.0.2 für iniBuilds A340-300 veröffentlicht

MattY schreibt im Inibuilds-Forum:
Dies ist das zweite große Update für den A340 Airliner! Aufbauend auf dem ersten Update verfeinert und optimiert Version 1.0.2 weiterhin eine Vielzahl von Systemen, Grafiken, EFB und Soundeffekten. Dieses Update bietet umfangreiche Fehlerbehebungen in den Bereichen Flugmanagement, Anzeigeformatierung und Logikverarbeitung und verbessert so die Zuverlässigkeit und Genauigkeit im gesamten Cockpit. Zu den wichtigsten Updates gehören die korrigierte DIR TO- und FMGS-Logik, die verbesserte Anzeigeausrichtung auf beiden EIS-Einheiten und die optimierte MCDU-Seitenformatierung für ein übersichtlicheres und authentischeres Erscheinungsbild. Das EFB profitiert von einem besseren Turnaround- und Kartenverhalten, während die Soundkulisse durch verbesserte Triebwerksakustik, Regen- und Cockpit-Interaktionseffekte neue Realismus-Ebenen erreicht.
Dieses Update kann über den In-Game-Marktplatz heruntergeladen werden.
V1.0.2
SYSTEME
BEHOBEN: Benutzerdefinierte Schubreduzierung funktioniert nicht
BEHOBEN: ATC-Menüoption: „Wann können wir?“; wird als INOP angezeigt, ist aber zugänglich
BEHOBEN: Es ist nicht möglich, einen vom Piloten gespeicherten Wegpunkt (z. B. PBD oder benutzerdefinierter Name) per DIR TO (manuelle Eingabe) anzufliegen
BEHOBEN: EIS1 FPV: Falsche Spur wird im AH angezeigt
BEHOBEN: EIS1: AH-Kursmarkierungen stimmen nicht mit den HDG-Bandmarkierungen unten überein
BEHOBEN: EIS2: TRK/FPA, blaue Spurmarkierung außerhalb des AH
BEHOBEN: Logik der Zeitmarkierung
BEHOBEN: RS5-Taste führt dazu, dass die MCDU-Anzeige dunkel wird
BEHOBEN: Permanentes ETP-Symbol auf dem ND nach dem Flug
BEHOBEN: Null-DME-Anzeige auf dem PFD während des ILS-Anflugs
BEHOBEN: Automatische Nicktrimmung leicht fehlerhaft
BEHOBEN: Logik des Sauerstoffmaskentests überarbeitet
BEHOBEN: GPS-Position im Titel des GPS-Monitors
BEHOBEN: Formatierung der IRS INIT-Seite
BEHOBEN: Formatierung der F-PLN B-Seite
BEHOBEN: Formatierung der F-PLAN A-Seite
BEHOBEN: Formatierung der FUEL PRED-Seite
BEHOBEN: Formatierung der RADIO NAV-Seite
BEHOBEN: Formatierung der Windseite
BEHOBEN: Formatierung der PERF GO AROUND-Seite
BEHOBEN: Formatierung der PERF APPR-Seite
BEHOBEN: Formatierung der PERF DES-Seite
BEHOBEN: Formatierung der PERF CRZ-Seite
BEHOBEN: Formatierung der PERF T.O. Seitenformatierung
BEHOBEN EIS1: ROSE VOR CDI funktioniert nicht
BEHOBEN FCU-Höhe sollte im Reiseflug keinen verwalteten Punkt haben
BEHOBEN EIS1, Kraftstoff-SD-Querversorgungsleitung hat eine Unterbrechung
BEHOBEN MCDU: Die Seite PERF TO sollte das Format ändern, wenn die TO-Phase aktiv ist
BEHOBEN LS-Kurs ist wahr und nicht magnetisch
BEHOBEN EIS1&2: Frühe Sinkflug-VDEV-Anzeige verschoben
BEHOBEN Kabine ist nicht immer betriebsbereit
BEHOBEN Verschiedene Systeme funktionieren ohne Stromversorgung
BEHOBEN Logik der AOC RCVD MSGS-Seite
BEHOBEN Feedback zum Format der INIT A-Seite
BEHOBEN EIS2-KRAFTSTOFFDURCHFLUSS: Werte werden abgeschnitten/Gesamtwert zyklisiert schnell
BEHOBEN ELEC ECAMs funktionieren bei den meisten Fehlern nicht
BEHOBEN IRS-Simulation und Seitenlogik
BEHOBEN Logik der PROG-Seite
BEHOBEN Logik der DIR TO-Seite (ADIRU nicht ausgerichtet)
BEHOBEN Logik der A/C STATUS-Seite
BEHOBEN EIS2 Geländehöhen invertiert
BEHOBEN Die Meldung DECELERATE sollte erscheinen, sobald TOD erreicht ist, ohne dass ein Sinkflug erfolgt
BEHOBEN FMGS – Stufenhöhen können nicht über ihren Pseudo-Wegpunkt gelöscht werden
BEHOBEN FMGS-Vorhersagen-Färbung – Weiß, sollte Magenta sein
BEHOBEN RETURN kann auf der Seite SELECTED NAVAIDS nicht ausgewählt werden
BEHOBEN MCDU-Menü – ATSU (derzeit ACARS) sollte das ATSU-Menü aufrufen
BEHOBEN MCDU-Menü – „ACARS“ sollte eigentlich „ATSU“ lauten
BEHOBEN ACP-Lichttest
BEHOBEN Fehlende sekundäre Triebwerksanzeige bei ausgeschaltetem FADEC
BEHOBEN Drucktasten des Hydraulikpanels
BEHOBEN Die Drucktaste GND CTL sollte federbelastet sein
BEHOBEN CVR-TEST
BEHOBEN Logik des GND CLTR SPRS-Schalters
BEHOBEN Anpassungen des Panelzustands „Kalt und dunkel“
BEHOBEN MCDU-Format für Fehlanflug
BEHOBEN MCDU: Fehlanflughöhe und -geschwindigkeit sollten magenta sein
BEHOBEN Wartung „Stow Rat“ aktiviert nur die Animation; Systeme zeigen weiterhin RAT-Einsatz an und Ton wird abgespielt
BEHOBEN: Triebwerksausfall-Anzeigen und Anzeigeseiten im MCDU
BEHOBEN: FLT CTL Computer Guards fehlen
BEHOBEN: MCDU PERF-Seite EO CLR-Format
BEHOBEN: MCDU PERF-Seite sollte bei Triebwerksausfall automatisch angezeigt werden
BEHOBEN: EIS1: ND ETP-Formatierung
BEHOBEN: ADR-Ausfall/Fehler sollte auch zum Verlust der Höhenanzeige führen
BEHOBEN: ADR3 speist FO ISO ADR2
BEHOBEN: ETP MCDU-Seite
BEHOBEN: EIS1: ND Geschwindigkeitsbegrenzung magenta Punkt außerhalb der Route
BEHOBEN: EIS2 PFD grüner Punkt versetzt
BEHOBEN: EIS2 ND LS G/S Raute zu weit außen angezeigt
BEHOBEN: EIS2 ND DME Entfernungsanzeige
BEHOBEN: EIS2 PFD gelbes Quadrat versetzt
BEHOBEN: EIS2 WHEEL SD
BEHOBEN: EIS1 & 2 APU SD-Seite
BEHOBEN: DTO- und FPLN-Verhalten
BEHOBEN: DDRMI sollte keine führenden Nullen haben
BEHOBEN: PERF CLB: PRED TO Wertverhalten beim Erreichen
BEHOBEN: ICE IND & STBY Kompassbeleuchtung fehlt
BEHOBEN: MCDU MENU-Leuchten gingen im MCDU nicht aus
BEHOBEN: DCDU im Recall-Modus hängen geblieben
BEHOBEN: Kraftstoffsystemlogik – Sekundärpumpen und Gesamtanzeige bei geringen Mengen
BEHOBEN: EIS2: Rotes Höhenband falsch
BEHOBEN: EIS1 und EIS2: PFD Höhenziel falsche Position
BEHOBEN: DDRMI sollte nur Dezimalstellen unter 20 nm anzeigen
BEHOBEN: EIS1: ND DME sollte nur Dezimalstellen unter 20 nm anzeigen
BEHOBEN: Falsche inaktive Systeme in STS am Boden
BEHOBEN: FMS-Anflug wurde beim Durchstarten nicht korrekt neu sequenziert
BEHOBEN: Logik der Steigflugempfehlung
BEHOBEN: Überarbeitetes FADEC-Einschalt-Timing
BEHOBEN: DIR LAW Überarbeitung auf DU
BEHOBEN: Überarbeitete Autotrim-Empfehlung
BEHOBEN: Ausgewählte Höhe auf FCU muss CRZ ALT vom FMS entsprechen, um PRESET Mach anzuzeigen
BEHOBEN: ALT- und GS-Positionen
BEHOBEN: Fehlende V/S-Schutzlogik im FPA-Modus
BEHOBEN: Überarbeitete Autothrottle FMA-LogikBEHOBEN Überarbeitete Logik für die Geschwindigkeitsvorwahl im verwalteten Modus
BEHOBEN Nach Beendigung der Übergeschwindigkeit sollte FD nicht automatisch wieder aktiviert werden
BEHOBEN DIR TO akzeptiert Flughafen nicht als FIX
BEHOBEN Überarbeitete Logik des CLB-Modus
BEHOBEN Eingabeformat für CRZ PRESEL korrigiert
BEHOBEN Bei NORTH REF sollten Peilungen auf den Seiten für die Querführung ein T anzeigen
BEHOBEN NAV BACKUP behält die ILS-Frequenz nach dem Zurücksetzen bei
BEHOBEN vls sichtbar unter vaprot (sollte nicht sichtbar sein)
HINZUGEFÜGT Logik für die Toilettenspülung an den AC-Bus gekoppelt
ART
BEHOBEN TURB DAMP sollte nicht gesichert sein
BEHOBEN Schalter für GND CNTL korrekte Animation, aber Logik muss aktualisiert werden
BEHOBEN Fehlende „Iberia“-Aufkleber am Triebwerk bei Iberia-Flugzeugen
BEHOBEN Z-Fighting der KAM Air-Embleme an den Triebwerksgondeln
BEHOBEN RAT-Animation an den Soundstatus gekoppelt
BEHOBEN ICE IND-Leuchte zu hell und an den WING LT-Schalter gekoppelt
BEHOBEN Neue Lufthansa-Lackierungen – weiße Streifen am Heck beim Wegfliegen
BEHOBEN Geringfügiges Z-Fighting an der Steuerbord-Horizontalstabilisatorplatte bei Iberia-Flugzeugen
BEHOBEN Türbeschriftungen der Olympic-Lackierung nicht korrekt mit der Animation synchronisiert
BEHOBEN Helligkeit des DCDU erhöht
BEHOBEN Beleuchtungsbereich der Deckenleuchte angepasst
BEHOBEN Beleuchtung des Bodenstrompanels
BEHOBEN Auslöser für die Sonnenblende korrigiert
BEHOBEN Kleinerer Klickbereich für Fenstergriffe
BEHOBEN APU ohne Hitzeflimmern
EFB
BEHOBEN EFB-Turnaround löscht TO PERF nicht
BEHOBEN EFB: PVI ON wird beim ersten Laden nicht angezeigt (sollte PVI: OFF anzeigen)
BEHOBEN LIDO-Karten werden auch bei Ungültigkeit angezeigt
SOUNDS
BEHOBEN Außengeräusche der Triebwerke zu leise im Vergleich zum Windgeräusch
BEHOBEN SUGT: Kabinendurchsagen hörbar, wenn der PA ACP-Knopf herausgezogen ist
BEHOBEN PA ACP ermöglicht jetzt hörbare Kabinendurchsagen
BEHOBEN Triebwerksgeräuschmischung beim Starten der Triebwerke
BEHOBEN Verschiedene Avionik-Sounds ohne Stromversorgung hörbar
BEHOBEN Probleme mit den Geräuschen beim Rundgang
HINZUGEFÜGT Fehlende Geräusche im Cockpit
HINZUGEFÜGT Mehr Geräusche im Frachtraum
HINZUGEFÜGT Geräusch bei angeschlossener ACU
HINZUGEFÜGT Geräusche für SPD/MACH- und HDG/VS-Knöpfe
HINZUGEFÜGT Geräusch für den 10/1000-Knopf
HINZUGEFÜGT Geräusche der Sonnenblende
HINZUGEFÜGT Regengeräusche
HINZUGEFÜGT Verbesserungen der gesamten Triebwerksgeräuschmischung
HINZUGEFÜGT Erhöhte Standardlautstärke der internen Triebwerksgeräusche
HINZUGEFÜGT Verbesserungen der externen Triebwerksgeräuschmischung
HINZUGEFÜGT Pfeif- und Sägegeräuschton, Tonhöhe und Lautstärke angepasst und verbessert
iniBuilds Team