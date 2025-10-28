„Fernost-Special“ von FSReviews: Neue Horizonte für MSFS-Piloten

Das im Oktober 2024 veröffentlichte „Fernost-Special“ von FS Reviews stellt einen ausführlichen Leitfaden zu Airports und Szenerien in Ostasien speziell für den Microsoft Flight Simulator (MSFS) dar. Autor ist Bert Groner, bekannt als Betreiber von FsReviews und früherer Herausgeber des FSMagazins. Nach engagierter Recherche und direktem Austausch mit zahlreichen Design-Teams entstand ein umfassender Einblick in eine vielfach unterschätzte Flugsimulationsregion.

Inhalt und Fokus

Das Fernost-Special präsentiert in deutscher Sprache und auf 95 Seiten eine Bestandsaufnahme von insgesamt 48 Flughäfen, verteilt auf 13 Länder und 14 Städte in Ost- und Südostasien. Der Schwerpunkt liegt auf Szenerien, die für den MSFS 2020 und den MSFS 2024 verfügbar sind. Besonders auffällig: Zahlreiche der berücksichtigten Airports stammen von Designstudios aus der Region, während europäische Anbieter eine Ausnahme darstellen. Unter anderem werden Destinationen in Japan, China, Südkorea, Indonesien, Vietnam und Thailand detailliert porträtiert.

Stand der Flugsimulations-Szenerien im Fernen Osten

Obwohl die Mehrheit kommerzieller Airportszenerien weiterhin auf Europa und Nordamerika ausgerichtet ist, legt das Special den Fokus auf die wachsende Vielfalt im Fernen Osten. Eine breite Palette an Airports wird dargestellt – von internationalen Hubs bis zu regionalen Flugplätzen. Flächenszenerien sind in dieser Weltregion zwar selten, das Angebot an einzelnen Airports jedoch entwickelt sich stetig weiter und zeigt ein hohes Maß an Qualität und Abwechslung.

Praktische Tipps für virtuelle Fernost-Flüge

Das PDF bietet Anregungen, wie virtuelle Pilotinnen und Piloten den Fernen Osten entdecken können – entweder durch Flüge direkt zwischen den vorgestellten Airports oder mittels Langstreckenverbindungen. Für verschiedene Verkehrsflugzeugtypen werden Add-ons empfohlen, darunter die PMDG 777, die iniBuilds A350 und A340 (für MSFS 2024), sowie Freeware-Projekte wie Saltys 747-8, die hauseigenen MSFS-Modelle und Horizon Simulations 787-9.

Erwerbsmöglichkeiten und Quellen

Aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet das Special auf eine umfassende Linkliste, gibt aber Hinweise auf Bezugsquellen. Zu den wichtigsten Anbietern zählen Aerosoft, Contrail, Orbx und simMarket, wobei das Angebot durch die Freeware-Community auf flightsim.to ergänzt wird. Die Rückmeldungen zahlreicher Designstudios führten zu einer praxisnahen Darstellung der aktuellen Szenerie-Landschaft.

Das PDF selbst ist bei simMarket erhältlich: https://secure.simmarket.com/fs-reviews-fernost-special.phtml

Fazit

Das Fernost-Special von FS Reviews schließt eine Lücke im Bereich der simulativen Flugszenarien und inspiriert dazu, virtuelle Entdeckungsreisen in wenig bekannte Regionen Asiens zu unternehmen. Mit seiner sorgfältigen Zusammenstellung bietet das PDF sowohl Überblick als auch Inspiration für alle, die ihre MSFS-Flüge um neue Horizonte erweitern möchten.