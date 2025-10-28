Carenado kündigt Beechcraft 390 Premier IA für MSFS 2024 an

Carenado hat gerade auf Facebook wie inzwischen üblich mit einem einzigen Bild das nächste Projekt für den MSFS 2024 vorgestellt:

Carenado hat sein nächstes Flugzeug für den Microsoft Flight Simulator 2024 angekündigt, und diesmal wagt sich der Entwickler in das Segment der Geschäftsreiseflugzeuge. In einem Beitrag auf seinen Social-Media-Kanälen enthüllte Carenado, dass die Beechcraft 390 Premier IA bald für MSFS 2024 erhältlich sein wird..

Die Premier IA ist ein leichter Geschäftsreisejet aus Verbundwerkstoffen, der ursprünglich Anfang der 2000er-Jahre von Beechcraft gebaut wurde. Bekannt für ihren Rumpf aus Kohlefaser und die für ihre Klasse geräumige Kabine, wird das Flugzeug von zwei Williams FJ44-2A-Triebwerken angetrieben und erreicht typischerweise eine Reisegeschwindigkeit von etwa 450 Knoten mit einer Reichweite von ca. 1.250 Seemeilen.

Carenados Teaser bestätigt lediglich, dass sich das Flugzeug für den Microsoft Flight Simulator 2024 in Entwicklung befindet. Weitere Details zu Preis, Funktionsumfang oder Veröffentlichungstermin wurden nicht bekannt gegeben.

Bei den letzten Veröffentlichungen kamen in kurzer Folge noch ein paar Bilder von Innen und Außen und ein paar Tage später wurde das Produkt im In-Game Marktplatz schon veröffentlicht. Die Vermutung liegt nahe, das man mit den Werbemaßnahmen erst beginnt, nachdem man das Produkt bereits zur Veröffentlichung eingereicht hat.