Captain Sim macht es spannend….

Captain Sim, ein kanadisch-russischer Entwickler, erlangte einst Berühmtheit durch Add-ons für FSX und P3D. Seitdem ist der Erfolg des Unternehmens durchwachsen und wird oft von heftiger Kritik begleitet. Gerade diese Kontroversen sorgen jedoch immer wieder für viel Aufmerksamkeit.

Heute sorgt Captain Sim auf Facebook mit einer ‚kosmischen‘ Ankündigung für Aufsehen

Was meint Ihr, worum es sich handeln könnte? Nach deren Space Shuttle könnte es sich diesmal um ein UFO handeln?