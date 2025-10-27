MSFS 23 Oktober 2025 Development Update

Die öffentlichen Tests für das laufende Sim Update 4 und die PlayStation 5-Beta laufen weiterhin! Diese Woche hat das Team einen neuen Test-Build für beide Betas veröffentlicht. Falls Sie die Versionshinweise verpasst haben, finden Sie diese unter den folgenden Links:

Versionshinweise zum Sim Update 4 Beta (1.6.18.0) – 22. Oktober 2025

Versionshinweise zur PS5 Beta (1.006.018) – 22. Oktober 2025

Wir möchten Sie daran erinnern: Wenn Sie an einem der Beta-Tests teilnehmen, reichen Sie bitte weiterhin Fehlerberichte in unseren offiziellen Foren ein und nehmen Sie an den Umfragen teil. Ihr Feedback ist für das Team äußerst wertvoll, um sowohl SU4 als auch die PS5-Versionen zu optimieren! Die Links zu den Foren der jeweiligen Beta finden Sie unten. Hinweis: Nur Teilnehmer der PS5-Beta haben Zugriff auf das hier verlinkte private Unterforum.

Foren zum Sim Update 4 Beta

Foren zur PS5 Beta

Um die Transparenz zu erhöhen, teilen wir Ihnen ab sofort in den wöchentlichen Entwicklungs-Updates eine neue Information mit. Sie können nun sehen, wie viele Tage es gedauert hat, bis jedes Produkt von Drittanbietern (neu und aktualisiert) im Marketplace veröffentlicht wurde, nachdem der Entwickler die Freigabe erteilt hat. Diese Information finden Sie auf der entsprechenden Marketplace-Seite unter diesem Link. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback zu dieser neuen Information. Hinterlassen Sie uns daher gerne einen Kommentar in unseren Foren, wenn Sie Anmerkungen dazu haben.

MSFS-Team

Über den aktuellen Stand der Bugfixes, Wunschlisten und Marketplaceänderungen kann man sich hier informieren.

Und zum Ende noch der Screenshot Challenge Gewinner der Woche: