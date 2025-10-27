Weiteres Fenix BFU Update veröffentlicht

Aamir schreibt im Fenix Discord:
Heute Morgen gibt es ein neues Update für euch, hauptsächlich mit einigen nützlichen Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und Fehlerbehebungen, aber auch einige gravierendere Probleme wurden (hoffentlich) behoben. Die Änderungen findet ihr unten!
Avionik und Systeme
Problem behoben, bei dem die Nullzone des Schubhebels nicht gespeichert wurde, wenn die Schubhebel nicht kalibriert waren
- Behoben: Höhen- und Querruder senken sich im stromlosen Zustand nicht vollständig ab.
- Behoben: Potenzieller Absturz bei der CPDLC-Übergabe.
- Behoben: SimBrief-Zeitüberschreitung beim Übertragen des Flugplans.
- Behoben: CAT 2 wird am Boden zu falschen Zeiten als INOP angezeigt.
- Behoben: MACH-Zahl wird angezeigt, wenn FCU 1+2 INOP ist.
- Behoben: FIX INFO spiegelt die eingegebenen Werte nicht wider, wenn der erste Wegpunkt PPOS ist.
- Behoben: Keine A/THR-Reaktion in einigen Situationen nach dem Verlassen der Parkposition.
- Behoben: Anzeige der Rudertrimmung während des Anzeigenleuchtentests.
- Behoben: Fehlende Linie neben den karierten VMAX-Feldern.
- Behoben: SEC F-PLN zeigt die Flugnummer in der ersten Zeile an.
- Behoben: Farbgebung der SEC F-PLN-Wegpunkte auf dem ND.
- Behoben: Gelegentliche Audioaussetzer.
- Behoben: STD ist im neuen ISIS-Stil nicht zentriert.
- Behoben: Ausrichtung der TCAS-Zielhöhen.
- Behoben: Die Kurslinie ist auf dem ND sichtbar, obwohl ADIRS nicht vollständig ausgerichtet ist.
EFB
- Einige Ursachen für Verbindungsabbrüche mit dem EFB behoben