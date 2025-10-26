Gut komponiert: EYVI Vilnius International Airport

Mitte 2024 kam M’M Simulations (MMS) mit einer Umsetzung des Airports der litauischen Hauptstadt für MSFS 2020 aus der Kurve, die später auch mit dem MSFS 2024 kompatibel gemacht wurde. Das Label erhielt dafür einiges Lob. Jetzt hat mit Lisium ein Ortskundiger die Initiative ergriffen und den Airport erneut für die beiden „sehsationellen“ Flugsimulatoren erstellt. Lisium ist der Szene mit der herausragenden Umsetzung des Airports der lettischen Hauptstadt Riga Ende Januar 2025 bekannt geworden. Fliegen wir hin…

Realität

Die litauische Hauptstadt Vilnius liegt im Südosten des Landes nur 30 Kilometer von der Grenze zu Weißrussland entfernt. Vilnius ist mit rund 610.000 Einwohnern die größte Stadt des Baltikums. Geld wird mit Dienstleistungen, mit Banken, der einzigen Börse im Baltikum, Telekommunikation, Mobilfunk und Energieerzeugung verdient. Die noch relativ neue Textiltauschbörse Vinted hat in Vilnius ihren Sitz.

Der Flughafen Vilnius

Der Airport www.vilnius-airport.lt hat die IATA- und ICAO-Kennungen VNO und EYVI erhalten. Er befindet sich auf einer Fläche von rund 330 Hektar nur vier Kilometer südlich der Innenstadt. In der Landessprache wird er „Vilniaus oro uostas“ genannt, benannt wurde er nach dem litauischen Komponisten und Maler Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, dessen Unterschrift über dem Terminaleingang prangt. Betreiber ist das Staatsunternehmen VĮ Lietuvos oro uostai (LTOU) http://www.ltou.lt, welches zudem für die Flughäfen Kaunas und Palanga verantwortlich zeichnet.

Die Geschichte des Platzes beginnt 1932. Wenig überrascht wurde das Flugfeld im Zweiten Weltkrieg militärisch genutzt – die Rückführung in zivile Hände erfolgte schon am 17. Juli 1944. Die sowjetische Aeroflot blieb bis 1991 am Platz präsent. 1993 wurde ein neues Terminal in Dienst gestellt. 2023 begannen die Bauarbeiten für das moderne Terminal direkt nördlich des alten, welches am 4. Feburar 2025 eröffnet wurde. Die Passagierkapazität wurde damit verdoppelt.

Der Airport kann auf der Straße und den Zügen der Bahnstrecke Vilnius nach Baranawitschy erreicht werden. Da der Haltepunkt in einem Trog abgesenkt errichtet wurde, müssen ehemalige Fahr- und spätere Fluggäste einen Aufzug oder die Treppe nehmen, um auf das Airportniveau zu gelangen. Vilnius ist der einzige Flughafen im Baltikum mit einem Bahnanschluss.

Zur Verfügung steht die Asphaltpiste 01/19 mit 2.515 mal 45 Metern, die wie folgt ausgestattet wurde:

Bahn ILS ALS TDZ PAPI 01 CAT II ALSF-II ja links/rechts 19 CAT I ALSF-I nein links/rechts

Am Platz steht das Doppler-VOR/DME VILNIUS VNO 113,80 MHz. Es kann ebenso wie RNP-Verfahren für beidseitige Anflüge verwendet werden.

Derzeit verbinden 15 Fluggesellschaften Vilnius mit gut 50 Zielen in Europa und Asien. Für 2023 meldet der Betreiber folgende Zahlen:

Passagiere 4.406.019

Frachttonnage 15.884

Flugbewegungen 38.687

Informationen



https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Vilnius

https://en.wikipedia.org/wiki/Vilnius_Airport

Simulation

Der Airport von Vilnius ist der fünfte Flughafen, den Lisium vorstellt. Der erste war Liepāja (LPX/EVLA), der zweite Palanga (PLQ/EYPA), der dritte Ventspils (VNT/EVVA) wiederum in Lettland, der vierte der oben erwähnte Hauptstadt-Airport von Riga (RIX/EVRA). Liepāja, Riga und Ventspils liegen in Lettland, Palanga und Vilnius in Litauen.

Der Airport von Vilnius ist SIMMARKET für MSFS 2020 und MSFS 2024 für rund 29 Euro zu haben:

https://secure.simmarket.com/lisium-eyvi-vilnius-msfs2024-(de_20574).phtml

Der Download umfasst ein GByte und die Installation (beides erfolgt über die Apps der Shops) belegt knapp 1,9 GByte auf dem Speichermedium. Bei EYVI von MMS waren es 1,7 und 4,31 GByte.

Im Anflug auf beiden Landerichtungen sind keine störenden Übergänge in die umgebende Szenerien der Simulatoren zu sehen, dafür aber ein bekanntes schwedisches Möbelhaus. Anflug- und Bahnbefeuerungen, die Beschilderungen, die Bodenmarkierungen und die Gebäude stimmen im Vergleich mit aktuellen Satellitenbildern mit dem realen Vorbild überein. Bei den Anflugbefeuerungen fehlen die Laufblitzlichter, die die Rabbits.

Die Parkpositionen entsprechen aktuellen Flugnavigationskarten (siehe unten). Interaktive Visual Docking Guidance Systeme (VGDS) wurden an den Parkpositionen 47 bis 50 und 102 bis 104 installiert.

Die Vorfeldbeleuchtung, die bei MMS zu hell ist, ist dezenter und damit gelungener. Die Landseite wurde ebenso detailliert ausgeführt wie die Luftseite, die gehissten Fahnen wehen animiert im Wind, die Terminals wurden innen sehenswert möbliert, die Aufzüge bewegen sich nach oben und unten.

Der „Bahnhofstrog“ mit Treppenhaus und Aufzug wurde erstellt, im Gegensatz zu MMS fehlen animierte Züge und das Gleis.

GSX Pro Profil

Lisium hat ein offizielles Profil für GSX Pro von FSDreamTeam www.fsdreamteam.com für beide Simulatoren kostenlos bei flighsim.to hinterlegt:

https://de.flightsim.to/file/99101/lisium-eyvi-vilnius-official-gsx-profile

Vergleichsbilder

Contrail hat einige Vergleichsbilder zusammengestellt:

https://contrail.shop/pages/compare/lisium-vs-mm-simulations-eyvi-vilnius-airport-msfs

Hinweis baltische Airports Die baltischen Staaten wurden bereits komplett mit (großen) Flughäfen für MSFS 2020 und MSFS 2024 ausgestattet: Drzewiecki Design liefert Tallinn (TLL/EETN), Lisium Vilnius und Riga (RIX/EVRA), M’M Simulations Vilnius sowie MXI Design Kaunas (KUN/EYKA).und Propair Flight Limited auch EYKA Kaunas Zu haben sind die Airports unter angegeben Links.

Fazit

Eine erneut hervorragend Szenerie von Lisium, die detaillierter und aktueller ist als die des Mitbewerbers. Die Goldmedaille von FS Reviews dafür…

Bert Groner

FS Reviews

Oktober 2025

Ergänzung

Vilnius City Lithuania von „amazigh“ für MSFS 2020

https://de.flightsim.to/file/73326/vilnius-city-lithuania

Flugnavigationskarten

Freeware

eAIP Republic of Lithuania – Oro Navigacija

https://www.ans.lt/en/information-publications/aip-aip-supplements > view eAIP in Browser > Klick auf LITHUANIA eAIP

Streckenkarten > – Part 2 – EN-ROUTE (ENR) > ENR6 ENROUTE CHARTS > Auswahl der Karte(n)

Platzkarten > – Part 3 – AERODROMES > + AD 2 AERODROMES > Auswahl der Karten und der Karte(n)

Payware

Navigraph (Abo-Modell auf Wunsch mit Flugnavigationsdaten)

https://navigraph.com