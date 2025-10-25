Neuerscheinungen der Woche: MSFS-Szenerien im Überblick

Diese Woche erschienen mehrere neue Szenerien für Microsoft Flight Simulator (MSFS) von verschiedenen Anbietern. Die Pakete reichen von detaillierten Flughafennachbildungen über regional bedeutsame Brückenführungen bis hin zu spezialisierten Luftfahrtgeländen. Die Produktbeschreibungen fokussieren auf Detailtiefe, Texturqualität, Geländeintegration und Kompatibilität mit den aktuellen MSFS-Versionen. Für Piloten, die Wert auf realistische Umgebungen legen, bieten die Neuerscheinungen vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von VFR-Überflügen bis zu realistischen Anflug- und Abflugabläufen. Unten finden Sie die einzelnen Titel, jeweils mit Haupt-Features und einem kurzen Verweis auf die reale Region des Vorbilds.

Haupt-Features: Überarbeitetes, detailreiches Modell der Start- und Landebahnen, Taxiways und Geländemerkmale Realistische Texturen, Geländemerkmale und Umgebungsgestaltung Nachttexturen, Lichtsetzung und saisonale Variationen Kompatibilität mit MSFS-Versionen; einfache Installation

Region der realen Vorlage: Neom Bay, Saudi-Arabien (Region: Nordwest-Saudi-Arabien an der Küste des Roten Meeres; Teil des Neom-Projekts)



Haupt-Features: Detailliertes Terminal- und Vorfeldmodell inklusive Taxiwalks, Terminals und Gebäudedetails Realistische Texturen, Vegetation und Umfeldgestaltung Verbesserte Nachtbeleuchtung, Schattierung und saisonale Anpassungen MSFS 2024-kompatibel mit passenden Effekten

Region der realen Vorlage: St. Lucia, Karibik (Nordost-Karibik, Inselstaat)



Haupt-Features: Präzise Nachbildung von KBTM mit Terminal, Hangars, Vorfelddesign Realistische Bodentexturen, Vegetation und Umfelddetails Nachtbeleuchtung und saisonale Variationen Performance-Optimierung und MSFS-Kompatibilität

Region der realen Vorlage: Kalispell, Montana, USA (Nordwest-USA)



Haupt-Features: Detailreiche 3D-Modellierung von Terminal, Rollwegen, Aprons und Hangars Hochauflösende Texturen, strukturiertes Vorfeld und realistische Umgebung Nachtbeleuchtung, Wetter- und Jahreszeiten-Variationen Gute Integration in MSFS 2024

Region der realen Vorlage: Xining, Qinghai, China (Nordwestchina, Hochland nahe Tibets)



Haupt-Features: Realistische Umsetzung eines spezialisierten Luftfahrtsgeländes mit detaillierter Landschaft Detailliertes Vorfeld, Infrastruktur und fotorealistische Umgebung Nachtbeleuchtung und saisonale Texturen MSFS 2024-kompatibel

Region der realen Vorlage: Bolt Head, Exeter/UK



Haupt-Features: Detailreiche Nachbildung bedeutender Brückenstrukturen in Rhode Island Realistische Texturen, Geländeeinbindung und Umfeldgestaltung Nachtbeleuchtungseffekte, saisonale Variationen MSFS 2024-Kompatibilität, einfache Installation

Region der realen Vorlage: Rhode Island, USA (New England, Nordost-USA)

