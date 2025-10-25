Neuerscheinungen der Woche: MSFS-Szenerien im Überblick

Diese Woche erschienen mehrere neue Szenerien für Microsoft Flight Simulator (MSFS) von verschiedenen Anbietern. Die Pakete reichen von detaillierten Flughafennachbildungen über regional bedeutsame Brückenführungen bis hin zu spezialisierten Luftfahrtgeländen. Die Produktbeschreibungen fokussieren auf Detailtiefe, Texturqualität, Geländeintegration und Kompatibilität mit den aktuellen MSFS-Versionen. Für Piloten, die Wert auf realistische Umgebungen legen, bieten die Neuerscheinungen vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von VFR-Überflügen bis zu realistischen Anflug- und Abflugabläufen. Unten finden Sie die einzelnen Titel, jeweils mit Haupt-Features und einem kurzen Verweis auf die reale Region des Vorbilds.
Tuwaiq Designs – Neom Bay Airport v2 (MSFS20 + MSFS24 Kompatibel)
- Haupt-Features:
- Überarbeitetes, detailreiches Modell der Start- und Landebahnen, Taxiways und Geländemerkmale
- Realistische Texturen, Geländemerkmale und Umgebungsgestaltung
- Nachttexturen, Lichtsetzung und saisonale Variationen
- Kompatibilität mit MSFS-Versionen; einfache Installation
- Region der realen Vorlage:
- Neom Bay, Saudi-Arabien (Region: Nordwest-Saudi-Arabien an der Küste des Roten Meeres; Teil des Neom-Projekts)
TropicalSim – 2 St. Lucia Hewanorra Intl (TLPL) (MSFS20/24)
- Haupt-Features:
- Detailliertes Terminal- und Vorfeldmodell inklusive Taxiwalks, Terminals und Gebäudedetails
- Realistische Texturen, Vegetation und Umfeldgestaltung
- Verbesserte Nachtbeleuchtung, Schattierung und saisonale Anpassungen
- MSFS 2024-kompatibel mit passenden Effekten
- Region der realen Vorlage:
- St. Lucia, Karibik (Nordost-Karibik, Inselstaat)
FSXCenery – KBTM Bert Mooney Airport (MSFS20/24)
- Haupt-Features:
- Präzise Nachbildung von KBTM mit Terminal, Hangars, Vorfelddesign
- Realistische Bodentexturen, Vegetation und Umfelddetails
- Nachtbeleuchtung und saisonale Variationen
- Performance-Optimierung und MSFS-Kompatibilität
- Region der realen Vorlage:
- Kalispell, Montana, USA (Nordwest-USA)
Li Scenery – Xining Caojiapu Airport (ZLXN) MSFS 24
- Haupt-Features:
- Detailreiche 3D-Modellierung von Terminal, Rollwegen, Aprons und Hangars
- Hochauflösende Texturen, strukturiertes Vorfeld und realistische Umgebung
- Nachtbeleuchtung, Wetter- und Jahreszeiten-Variationen
- Gute Integration in MSFS 2024
- Region der realen Vorlage:
- Xining, Qinghai, China (Nordwestchina, Hochland nahe Tibets)
RealVFR – Bolt Head Airfield MSFS24
- Haupt-Features:
- Realistische Umsetzung eines spezialisierten Luftfahrtsgeländes mit detaillierter Landschaft
- Detailliertes Vorfeld, Infrastruktur und fotorealistische Umgebung
- Nachtbeleuchtung und saisonale Texturen
- MSFS 2024-kompatibel
- Region der realen Vorlage:
- Bolt Head, Exeter/UK
Taburet – Rhode Island Bridges (MSFS24)
- Haupt-Features:
- Detailreiche Nachbildung bedeutender Brückenstrukturen in Rhode Island
- Realistische Texturen, Geländeeinbindung und Umfeldgestaltung
- Nachtbeleuchtungseffekte, saisonale Variationen
- MSFS 2024-Kompatibilität, einfache Installation
- Region der realen Vorlage:
- Rhode Island, USA (New England, Nordost-USA)
JatSim Designs – Rand Airport (FAGM) MSFS20/24
- Haupt-Features:
- Dual-kompatible Versionen für MSFS 2020 und MSFS 2024
- Detaillierte Terminalbereiche, Rollwege und Vorfelder
- Hochauflösende Texturen, realistische Vegetation und Umgebung
- Nachtbeleuchtung, Bodeneffekte und optimale Performance
- Region der realen Vorlage:
- Rand Airport, South Africa (FAGM) – Nähe von Johannesburg, Northern Cape/Überblicksregionen in Südafrika