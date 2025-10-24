TrueCockpit Premium Panel für Fenix A320/319/321

Mit TrueCockpit Flight Controls präsentiert DNineSoft eine reine Softwarelösung, die gezielt auf den Microsoft Flight Mit dem TrueCockpit Premium Panel richtet sich DNineSoft an erfahrene Nutzer des Microsoft Flight Simulators (MSFS), die mit den Fenix-Modellen A320, A319 und A321 arbeiten. Es handelt sich um eine reine Softwarelösung, die eine umfassende Desktopsteuerung wesentlicher Flugzeugsysteme ermöglicht – ohne zusätzliche Hardware.

Unterstützte Geräte und Kompatibilität

Die Anwendung ist nativ mit Windows-USB-Game-Controllern kompatibel. Anwender können somit vorhandene Peripherie wie Joysticks, Pedale und andere Gamecontroller einbinden und individuell zuweisen. TrueCockpit Premium Panel ist dabei speziell auf die Fenix-A320-Serie ausgelegt und unterstützt die Modelle A320, A319 und A321.

Panelabdeckung und Funktionsumfang

Das Softwarepanel bildet eine Vielzahl an Systemen und Bedieneinheiten des Airbus A320 detailliert ab. Mehr als 90 % der Standard Operating Procedures (SOPs) lassen sich allein über das Panel steuern. Die Funktionsabdeckung gliedert sich in folgende Bereiche:

OVHD Panel:

ADIRS Panel

Flight Control Panel (beide Seiten)

Evakuierungs- und Voice-Record-Panel

Oxygen Panel

Wiper Panel (links/rechts)

Fire Control Panel

Hydraulics Control Panel

Fuel Control Panel

Electrical Panel

Air Conditioning Panel

Anti-Ice Panel

Cabin Pressure Panel

EXTERNAL/INTERNAL Lights Panel

APU Panel

Cargo Smoke & Vent Panel

Engine Manual Start Panel

Zentralbereich:

Warning Panel (Captain/First Officer)

EFIS Panel (beide Seiten)

FCU Panel

AutoBrake Panel und Fahrwerksanzeige

ECAM Switching & Control Panel

Engine Panel

RMP1 und RMP2, Audio Control Panel

Radar Panel

ATC & TCAS Panel

Parkbremse

Alle Tasten und Schalter des Panels unterstützen eine bidirektionale Synchronisierung und bieten unmittelbare Rückmeldung über den aktuellen Status der jeweiligen Systeme im Simulator. Die Integration zielt darauf ab, den Bedienkomfort und den Realitätsgrad deutlich zu erhöhen – ideal für ambitionierte Sim-Piloten, die Wert auf ein detailliertes Abbild im Cockpit legen.

Zielsetzung und Nutzungsbereich

Das TrueCockpit Premium Panel empfiehlt sich für Nutzer, die möglichst viele Cockpitabläufe direkt mit Peripherie am Desktop und über eine klare, digital abgebildete Benutzeroberfläche abwickeln möchten. Der Fokus liegt auf Effizienz, Reproduzierbarkeit und einer workflow-orientierten Cockpitführung. Die Lösung stellt eine konsequente Alternative oder Ergänzung zu physischen Hardware-Panels dar, sofern der Schwerpunkt auf Softwaresteuerung und Konfigurierbarkeit liegt.