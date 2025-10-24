Just Flight’s F28 Professional: V2.2 Update und 20% Rabattaktion

Mit dem Release der Version 2.2 erhält die beliebte FS28 Professional für den Microsoft Flight Simulator ein umfassendes Update. Besonders erfreulich für Interessierte: das Produkt ist aktuell bei simMarket mit einem Rabatt von 20% erhältlich. Hier sind alle wichtigen Neuerungen und Funktionsupdates auf einen Blick.
Kompatibilität und Performance
- Jetzt als natives Paket für MSFS 2024 optimiert (nur MSFS 2024)
- Zusätzliche LOD-Stufen für bessere Performance unter MSFS 2020 und 2024
Preflight Walkaround (MSFS 2024 exklusiv)
- Chocks, Cones und GPU ab sofort interaktiv verfügbar
- Zugang zu allen Türen inkl. Airstairs, Service- und Frachttüren
- Ein- und Ausstieg über Bodenpersonal-Modus
Weiterentwickelte Flugplanung
- Import von SimBrief-Operational-Flight-Plans direkt ins UNS-1 FMS
Erweiterte Kabinenausstattung
- Neue Texturen für Passagier-Lackierungen
- Unterstützung von Drittanbieter-Liveries samt Konfigurationsdateien
Modernes EFB-Tablet
- Neu gestaltetes Gerät mit verschiebbarer Position im Cockpit
- Steuerung von Jetway und Bodenstrom jetzt über das EFB möglich
- Automatische Kabinenmusik optional im Boarding-Flow
System- und Funktionsverbesserungen
- Verbesserte Pushback-Optionen für präziseres Rangieren
- Neue Animationen wie z.B. für den Kaffeewasserhahn in der Galley
- Optimiertes Audio Selector Panel und erweitertes Türmanagement
Fehlerbehebung und Feinschliff
- Beseitigung von Darstellungsfehlern (u.a. Cockpit, Crew, Fenster)
- Verbesserte Kollisionsabfrage bei Walkaround und Galley
- Optimierte Beleuchtung und verfeinerte Navi-Lichteffekte
- Anpassungen an Initialisierung, Payload und TCAS
- Drag-and-Drop-Logik für ASI-Bugs verbessert
Dokumentation
- Operations Manual, EFB Manual und UNS-1 Handbuch aktualisiert
Details zur Rabattaktion
Das Produkt „FS28 Professional“ von Just Flight ist aktuell im simMarket zu einem vergünstigten Preis erhältlich. Die Aktion läuft für kurze Zeit und gewährt 20% Preisnachlass auf den regulären Preis.
Fazit
Das v2.2-Update bringt zahlreiche Verbesserungen rund um Systemtiefe, Darstellung und Bedienung. Wer auf der Suche nach einer modernen Simulation für den MSFS ist und dabei sparen möchte, sollte angesichts des aktuellen Angebots bei simMarket einen genaueren Blick riskieren.