Immer wieder freitags: Aerosoft und ToLiss über Fuel und Electric im A340

Nachdem letzen Freitag bereits einige Screenshots des kommenenden A340-600 von Aerosoft und ToLiss gezeigt wurden (wir berichten), wird nun die Interviewserie mit vielen Informationen über Kraftstoff- und elektrische Systeme fortgesetzt.

