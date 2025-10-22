SimPixel Breda EHSE für MSFS20/24

Mit Breda von SimPixel erhält der Microsoft Flight Simulator 2024 ein Add-on, das den niederländischen Regionalflughafen Breda International Airport (EHSE) lebendig ins heimische Cockpit bringt. Die Szenerie spricht sowohl Einsteiger als auch fortgeschrittene VFR-Piloten an. Hier gibt es einen neutralen Überblick über die Features, die Besonderheiten des Produkts und einige Fakten zum realen Flughafen samt seiner Region.

Die Region: Breda und Umgebung

Der Breda International Airport (EHSE), vormals Seppe Airport, liegt im Südwesten der Niederlande, rund zehn Kilometer westlich der Stadt Breda. Die Gegend zeichnet sich durch ihre typisch niederländische, flache Landschaft mit vielen landwirtschaftlichen Flächen, kleinen Dörfern und Wäldern aus. Im Fokus des Airports stehen die allgemeine Luftfahrt, Segel- und Motorflieger sowie Hubschrauberbetrieb. Dank der Nähe zur belgischen Grenze eignet sich EHSE hervorragend als Startpunkt für VFR-Rundflüge durch Holland, Belgien oder ins Rheinland.

Features von Breda von SimPixel im Überblick

1. Authentische Nachbildung des Flughafens

Die Entwickler setzen auf exakte Nachbildungen aller Hauptgebäude, Hangars und der Flugplatz-Infrastruktur. Tower, Terminal, Hardstands und Abstellflächen für Kleinflugzeuge sind originalgetreu vorhanden.

2. Hochwertige Texturen und Materialien

Es kommen moderne PBR-Texturen zum Einsatz, sodass Gebäude, Rollwege und Asphaltflächen bei jedem Licht überzeugend aussehen – egal ob bei Tageslicht oder nachts.

3. Perfekte Einbindung in die Umgebung

Einige Felder, typische Straßen und Landschaftsstrukturen im Flughafenumfeld wurden eigens gestaltet. Das Ergebnis: Die Szenerie passt sich reibungslos der realen Umgebung an.

4. Ausgefeilte Beleuchtung bei Nacht

Dynamische Beleuchtung und detailliert gestaltete Nachtbeleuchtung sorgen für Atmosphäre. Nicht nur Rollwege und Vorfelder, sondern auch die Parkflächen erscheinen bei Dunkelheit realistisch.

5. Vielfältige, eigens modellierte Flughafenobjekte

Vor Ort finden sich animierte oder individuell modellierte Fahrzeuge, Flugzeugschlepper, Windsäcke und Schilder. Das steigert den Wiedererkennungswert und sorgt für Betrieb auf dem Platz.

6. Performance-Optimierung

Trotz detaillierter Umsetzung wurde darauf geachtet, dass die Szenerie auf verschiedenen Systemen flüssig läuft und keine übermäßigen Ressourcen verbraucht.

Für wen lohnt sich Breda von SimPixel?

Das Add-on ist besonders für Flugsimulator-Pilotinnen und Piloten attraktiv, die authentische europäische Regionalflughäfen und Szenerien mögen. Ob kurzer Rundflug oder ausgiebiger Simulationstrip – von EHSE aus lassen sich abwechslungsreiche Routen im VFR-Flug oder als Training für An- und Abflüge gestalten.

Fazit

Breda von SimPixel überzeugt durch große Detailtiefe, gelungene Atmosphäre und ausgewogene Performance. Wer einen realistischen niederländischen Regionalflughafen mit Liebe zur Region sucht, bekommt ein vollständiges und stimmiges Gesamtpaket.