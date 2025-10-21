Drei neue Airports für MSFS20/24 : Svalbard ENSB, Kempegowda VOBL und Rand FAGM

Heute stellen wir drei bemerkenswerte Neuveröffentlichungen für Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 vor. Besonders spannend: Die Ziele liegen auf drei verschiedenen Kontinenten und bieten abwechslungsreiches Simulationserlebnis für MSFS-Piloten.

Alle drei Add-ons bereichern den Microsoft Flight Simulator abseits der bekannten Metropolen. Ob Polarkreis, indischer Subkontinent oder südafrikanische Historie: Jede Szenerie hat ihren eigenen Charakter und ist technisch zeitgemäß umgesetzt. So kommt internationales Feeling ins heimische Cockpit.

Mit der Umsetzung des Flughafens Longyearbyen (ENSB) auf Spitzbergen liefert iniBuilds ein exotisches Ziel am nördlichen Rand Europas. Das Add-on überzeugt durch eine realistische Szenerie, detaillierte Flughafeninfrastruktur und die Einbindung arktisch wirkender Umgebungen. Wettereffekte und die markante Lage zwischen Gletschern sorgen für Herausforderungen – perfekt für Fans außergewöhnlicher Flugrouten.

Mit VOBL bringt TaiModels einen der wichtigsten internationalen Flughäfen Südasiens auf moderne MSFS-Standards. Die Umsetzung punktet mit maßgefertigten Terminalgebäuden, sauber modellierten Roll- und Landebahnen und einer glaubhaften Bepflanzung. Der Flughafen ist ein bedeutendes Drehkreuz in Bangalore und bringt Vielfalt in die Simulatorwelt.

JATSIM Designs hat für MSFS20/25 den südafrikanischen Rand Airport (FAGM) neu aufgelegt. Der historische Platz nahe Johannesburg ist bekannt aus der frühen Luftfahrtgeschichte des Landes. Die Szenerie legt Wert auf liebevolle Details im und rund um das Terminal, realistische Hangars und das typische Flair kleinerer afrikanischer Airports. Wer etwas Abwechslung zu den Hauptknotenpunkten sucht, ist hier genau richtig.