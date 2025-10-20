Review: SIMNORD: EKCH Copenhagen Airport MSFS 20/24

Im November 2014 brachte Fly Tampa (FT) eine erste Umsetzung des Flughafens Kopenhagen für den FSX und P3D v3 heraus. Im April 2020 folgte die Version für Prepar3D (P3D) v4 und 5, und im Mai 2020 erschien die Variante für X-Plane 11. Im November desselben Jahres wurde eine Ausgabe für den MSFS 2020 veröffentlicht.

Ende August 2025 war es dann Simnord, die mit EKCH Copenhagen Airport MSFS 24/20 für MSFS 2020 und 2024 an den Start gingen. Im Folgenden stelle ich diese Umsetzung vor, aber zuerst zur…

Realität

Nur etwa acht Kilometer südlich der weltberühmten Statue „Kleine Meerjungfrau“ liegt der Flughafen [www.cph.dk] auf rund 1.100 Hektar Fläche auf der etwa 97 km² großen Insel Amager.

Der Airport mit den IATA- und ICAO-Codes CPH und EKCH wurde am 10. April 1925 eröffnet – vor genau 100 Jahren – zunächst auf einer Grasfläche ohne ausgewiesene Runways. 1939 folgte das erste Terminal. Ab 1940 wurde der Flughafen von der Luftwaffe der deutschen Wehrmacht genutzt, ab 1941 stand die erste feste Bahn mit 1.400 m Länge und 65 m Breite zur Verfügung – das ist heute die 12/30 mit 2.800 × 45 m. Nach dem Krieg übernahm kurzzeitig die britische Royal Air Force, bevor der Platz wieder zivil genutzt wurde. 1948 konnten bereits mehr als 300.000 Passagiere abgefertigt werden.

1954 nahm Scandinavian Airlines (SAS) die ersten Polarflüge nach Los Angeles auf. 1956 wurden erstmals mehr als eine Million Fluggäste gezählt. Terminal 2 und ein neuer Tower wurden 1960 eröffnet. In den 1960er Jahren entstand aus der damaligen 04/22 die heutige 04R/22L mit 3.300 × 45 Metern. 1969 begann der Ausbau des Terminals um Bereiche für Inlandsflüge, eine neue Ankunftshalle für Auslandsflüge und die neue Pier A; der Abschluss folgte 1972. Die dritte Bahn (04L/22R, 3.600 × 45 m) und der aktuelle Tower wurden 1973 eröffnet.

1980 entschied das dänische Parlament, den Flughafen bis zum Jahr 2000 für bis zu 20 Millionen Passagiere pro Jahr auszubauen. Terminals wurden modernisiert und erweitert, zwei Wartungs- sowie ein Frachtbereich kamen dazu. Terminal 1 wurde als westliche Erweiterung von Terminal 2 gebaut; außerdem wurde Pier F („CPH GO“), exklusiv für Airlines wie easyJet, Ryanair, Wizz Air und Transavia, eröffnet.

Ausstattung der Bahnen

Runway ILS Anflugbefeuerung Aufsetzzonenbefeuerung PAPI REIL 04L CAT II HIALS-II (Calvert High) ja links nein 04R CAT I HIALS-I (Calvert) nein links nein 12 CAT I HIALS nein rechts ja 22L CAT II HIALS-II ja rechts nein 22R CAT II HIALS-I ja rechts ja 30 CAT I HIALS-I nein links nein

Die beiden parallelen Bahnen 04L/22R und 04R/22L liegen nur etwa 600 Meter auseinander und können daher nicht gleichzeitig für Starts und Landungen genutzt werden. Typisch wird auf einer gestartet und auf der anderen gelandet. Die Querbahn 12/30 wird nur bei gelegentlichen Nordwest- oder Südost-Windlagen verwendet.

Bei angekündigtem Passieren von Schiffen über 30 Metern Gesamthöhe werden Landungen auf 22L/R ausgesetzt, da die Flugzeuge sehr tief über den Drogden Sund anfliegen, der direkt nordöstlich des Flughafens und der Insel Saltholm verläuft.

An Terminal 1 stehen 15 Parkpositionen plus eine abgesetzte zur Verfügung, an Terminal 2 (mit den Piers A und B) 19 sowie an Terminal 3 (mit Pier F) 37 plus 14 abgesetzte. Terminal 1 verfügt über vier Jetways, Terminal 2 über 16 und Terminal 3 über 26. An den Parkpositionen wurden Visual Docking Guidance Systems (VDGS) installiert: APIS++ von FMT und A-VDGS von ADB Safegate.

Erreichbar ist der Flughafen über die Europastraße 20 (E20), mit Bussen, Zügen der Øresund Railway Line sowie der Linie M2 der Kopenhagener Metro.

Copenhagen Airports A/S, die auch den Flugplatz Roskilde betreibt, meldet für 2024 einen Transport von 29.882.552 Passagieren bei 240.666 Flugbewegungen. Angaben zur Fracht gibt es nicht. Damit war Kopenhagen im Jahr 2024 der größte Flughafen Skandinaviens vor Oslo Gardermoen (26.433.878) und Stockholm Arlanda (22.737.974).

Platzkarte: https://www.cph.dk/4aea4a/globalassets/9.-cph-business/7.-adgang-og-fardsel/full-width-decks/cph-kort.pdf

Terminalkarte: https://www.cph.dk/4a3405/globalassets/3.-praktisk/oversigtskort/cph_kort_oversigt_uk_vers_3.pdf

Von 1984 bis 2000 unterhielt SAS eine Fährverbindung ins schwedische Malmö mit Check-in im Hafen. Mit Eröffnung der 7.845 Meter langen Öresundbrücke am 1. Juli 2000 wurde der Fährservice eingestellt.

Informationen:

Simulation

Die Nachbildung von SIMNORD ist für rund 21 Euro bei SIMMARKET erhältlich.

SIMNORD beschreibt die Szene als Durchführung mit individuell modellierten projizierten Meshes (Bodenpolygone), eigens modellierten und animierten Fluggastbrücken, detaillierten Gebäuden sowie individuellen Luftbildern. Als Einschränkungen nennt Simnord statische Visual Docking Guidance Systems (VDGS) und eine minimalistisch gehaltene Innenraummodellierung der Terminals (nur von Cockpit-Sicht einsehbar).

Kauf und Download erfolgen über die SIMMARKET-App. Die Installation beginnt nach dem Auspacken des rund 2,25 GB großen Archivs mit den Dateien simnord_ekch_copenhagen_airport_msfs_v1.0.3.D01 sowie simnord_ekch_copenhagen_airport_msfs_v1.0.3.D01.exe . Nach einem Klick auf die EXE-Datei startet das Setup (nach Eingabe des Freischaltschlüssels) für MSFS 2020 oder MSFS 2024. Die entpackte Szenerie beansprucht rund vier GB Speicherplatz.

Im Anflug von Südwesten gibt es keine auffälligen Flughafen-Grenzen; am nordöstlichen Küstenstreifen sind leichte „Zacken“ erkennbar. Zu dunklen Tageszeiten überzeugt eine ausgewogene Beleuchtung von Gebäuden und Vorfeldern. Das Layout entspricht aktuellen Luft- und Satellitenbildern sowie Platzkarten. Bodenmarkierungen und Schilder bestehen den Realitäts-Vergleich. Animierte Jetways aus transparenterem Glas docken an Spieler- und KI-Flugzeuge an.

Die Nachtbeleuchtung ist im MSFS 2024 überall stimmig, im MSFS 2020 überzeugt sie in der Fläche, aber nicht an den Terminals. Dort sind – mit Ausnahme des unmöblierten Piers A, in das hineingesehen werden kann – in der Dunkelheit hellgrau texturierte, nicht transparente „Scheiben“ sichtbar. Im MSFS 2024 kommen überall transparente Glasstrukturen zum Einsatz.

Die erste Szenerieversion wies Mängel wie fehlende Nachtbeleuchtung im MSFS 2020, falsche Typen der Anflugbefeuerung auf den Bahnen 04L/R und 22L/R sowie statt der korrekten Gleitwegantennen nur Standardantennen auf. Am 13. Oktober 2025 veröffentlichte SIMNORD Version 1.0.3 mit zahlreichen Verbesserungen.

Changelog der Version 1.0.3:

Markierungen für Pushback-Freigabepunkte hinzugefügt

Anflugbefeuerung geändert und TDZ-Befeuerung auf RWY 22R, RWY 04R entfernt

Anflugbefeuerung geändert sowie Mittellinien- und TDZ-Befeuerung auf RWY 12/30 entfernt

Fehlende Texturen am Vilhelm Lauritzen Terminal und M. Goldschmidt Aviation Hangar behoben

Farben der Bodenmarkierungen und Linien angepasst

Fehlerhafte nachtleuchtende Gebäude korrigiert

Fehlerhaftes, transparentes Mesh am CPH-Tanklager behoben

Rollbahn W1 zu F3 umbenannt

LOD-Werte für Rollbahnschilder angepasst (bessere Sichtbarkeit bei Nacht)

Fehlerhafte Nummern auf E76/E78 behoben

Mittellinienbefeuerung auf TWY F1, F2, F3, G3, G4, N1, N2 in blaue Randbefeuerung geändert

Parkplatz für Vorfeld West W1 ergänzt

Vorfeldmasten zum Enteisungsbereich TWY A hinzugefügt

Fehlende Haltelinien und andere Markierungen am Enteisungsbereich TWY A ergänzt

Roll- und Manöverbereichslinien am Vilhelm Lauritzen Terminal nachgetragen

Diverse kleinere Korrekturen und Änderungen

Anmerkung: Es werden weiterhin ALSF-I und -II statt der korrekten HIALS-I und II an den Bahnen 04L/R sowie 22L/R angezeigt; auch die Gleitwegantennen (Standardantennen) wurden noch nicht korrigiert.

GSX Pro

SIMNORD liefert kein Profil für GSX Pro von FSDreamteam mit.

Vier Freeware-Entwickler haben diese Lücke gefüllt:

Hinweis von FS Reviews

Ein aktuelles Problem: Die Freeware-VDGS rutschen einige Minuten nach Gate-Spawn unter die statischen VDGS von SIMNORD; dadurch erscheinen zwei Systeme gleichzeitig. SIMNORD wurde gebeten, die statischen VDGS im Installer optional zu machen.

Performance

Die Leistung ist jederzeit stabil – auch beim Einsatz komplexer Großflugzeuge und AI-Verkehr (FSLTL). Keine Einbrüche, keine Auffälligkeiten.

Fazit

SIMNORD liefert mit dem EKCH Copenhagen Airport MSFS 24/20 einen soliden Airport ab. Das große Update auf Version 1.0.3 brachte viele Verbesserungen, auch wenn noch nicht alles ganz perfekt ist. Für MSFS 2024 gibt es aktuell keine Alternative, da FlyTampa bislang keine Version für den neuen Simulator angekündigt hat.

Bert Groner

FS Reviews

Oktober 2025

Flugnavigationskarten

Freeware:

NAVIAIR AIM https://aim.naviair.dk > 01. AIP Denmark > AIP PART 3 FLYVEPLADSER (AD) > AD 2 AERODROMES > Auswahl der Airports und Karten

(Dort Flughafen und gewünschte Karte auswählen)

Payware (Abo, wahlweise mit Flugnavigationsdaten):

Ergänzungen