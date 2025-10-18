Zion Heliport (UT70) für MSFS20/24: Detaillierte Szenerie

Mit dem Zion Heliport von HyperMonkey ist ab sofort eine detailverliebte Helikopter-Szenerie für den Microsoft Flight Simulator 2024 erhältlich. Das Add-on bietet eine realitätsnahe Umsetzung des Zion Heliports, der sich in unmittelbarer Nähe zum berühmten Zion-Nationalpark im US-Bundesstaat Utah befindet. Der virtuelle Landeplatz richtet sich besonders an Simulationsfreunde, die Wert auf ein authentisches Flugerlebnis in einer landschaftlich reizvollen Umgebung legen.

Detaillierungsgrad und Highlights

Der Zion Heliport besticht durch seine aufwändige Gestaltung, die weit über eine reine Platzumsetzung hinausgeht. Die Entwickler haben großen Wert darauf gelegt, den gesamten Bereich mit einer Vielzahl von Details auszustatten:

Hochauflösende Texturen und Bodenbeläge: Die Oberfläche des Landeplatzes, inklusive sämtlicher Markierungen und Strukturen, ist realitätsgetreu nachgebildet, was für eine besonders immersive Atmosphäre sorgt.

Individuelle 3D-Modelle: Es wurden zahlreiche spezifische Objekte umgesetzt, darunter Hangar, Bürogebäude, Zäune, Behälter und weitere typische Ausstattungsmerkmale eines echten Heliports.

Vielfältige Umgebungsdetails: Die Szenerie beinhaltet fein modellierte Vegetation, detailreiche Straßenzüge, Parkplätze, Beleuchtungselemente und andere charakteristische Objekte, die den Heliport lebendig wirken lassen.

Sorgfältige Platzierung der Umgebung: Auch der Übergang zum umgebenden Gelände wurde realitätsnah umgesetzt, um störende Brüche oder künstliche Übergänge zu vermeiden.

Aeronautische Infrastruktur: Markante Merkmale wie Windsäcke, Landehilfen und Beschilderungen fehlen ebenso wenig wie kleine Ausstattungsdetails, die im alltäglichen Flugbetrieb zum Einsatz kommen.

Zusätzliche Sehenswürdigkeiten

Als besonderen Bonus beinhaltet das Add-on die Grafton Ghost Town, etwa zwei nautische Meilen östlich vom Heliport. Diese Geisterstadt wurde mithilfe von KI-gestütztem 3D-Modelling erstellt und von Hand für realistische Optik und gute Performance verfeinert. Wer dem Straßenverlauf nach Osten folgt, erreicht diese historische Stätte, die als interessantes Ziel für Rundflüge dient.

Außerdem gibt es einen Butte-Landungspunkt, der sich rund 1,5 nautische Meilen westlich des Heliports bei etwa 250° befindet. Für beide Sonderziele – Ghost Town und Butte – wurden Points of Interest (POI) im Simulator gesetzt, sodass sie leicht navigiert und im Flug gefunden werden können.

Nutzungsmöglichkeiten und Kompatibilität

Das Add-on eignet sich sowohl für kurze Rundflüge als auch als Ausgangspunkt für längere Helikoptermissionen. Die Szenerie ist vollständig kompatibel mit MSFS2024 und nutzt die modernsten Darstellungs- und Lichttechnologien des Simulators.

Der Zion Heliport von HyperMonkey ist ab sofort auf simMarket für run 10 Euro verfügbar und lässt sich nach dem Kauf direkt installieren. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Zusammenspiel aus hoher Detailtreue und Performance, sodass auch auf anspruchsvolleren Rechnern ein ruckelfreier Betrieb gewährleistet werden soll.