Jetzt auch bei simMarket: Die Accu-Sim Aerostar 600 von A2A

Mit dem Release der Accu-Sim Aerostar 600 von A2A Simulations auf simMarket ist dieses detailreiche Add-on für den Microsoft Flight Simulator 20/24 nun über eine zusätzliche Verkaufsplattform verfügbar. Die virtuelle Umsetzung der Aerostar bietet zahlreiche Funktionen, die vor allem auf ein realistisches Flugerlebnis und eine exakte Nachbildung des Originals ausgerichtet sind.

Produktmerkmale und technische Details

Accu-Sim 2.0 Aerodynamik: Die externe, physikbasierte Aerodynamiksimulation sorgt für authentische Flugdynamik und wurde anhand realer Leistungsdaten der Aerostar validiert.

Die externe, physikbasierte Aerodynamiksimulation sorgt für authentische Flugdynamik und wurde anhand realer Leistungsdaten der Aerostar validiert. Motorsimulation pro Zylinder: Beide Lycoming IO-540-G1B5 Triebwerke werden physikalisch vollständig simuliert – inklusive Einspritzung, Zündung und Verschleiß einzelner Zylinder.

Beide Lycoming IO-540-G1B5 Triebwerke werden physikalisch vollständig simuliert – inklusive Einspritzung, Zündung und Verschleiß einzelner Zylinder. Dynamische Bodensimulation: Die Simulation umfasst realistische Gewicht-Verlagerungen, Reifenseitendruck sowie oberflächenspezifische Effekte bei unterschiedlichen Untergründen.

Die Simulation umfasst realistische Gewicht-Verlagerungen, Reifenseitendruck sowie oberflächenspezifische Effekte bei unterschiedlichen Untergründen. Fortgeschrittene Turbulenzen und Flügelbiegung: Flügelverformungen und Je-nach-Wetter-Bedingungen auftretende Turbulenzen werden auf subtil-realistische Art dargestellt.

Flügelverformungen und Je-nach-Wetter-Bedingungen auftretende Turbulenzen werden auf subtil-realistische Art dargestellt. Vibrationsphysik: Das Modell bildet die für die Aerostar typische Motoren- und Fahrwerksvibration bemerkenswert realitätsnah ab.

Das Modell bildet die für die Aerostar typische Motoren- und Fahrwerksvibration bemerkenswert realitätsnah ab. Authentische Treibstoffanlage: Es werden Kraftstoffleitungen, Cross-feed-Funktion, Förderpumpen sowie Kontaminationsrisiken vollständig simuliert. Nutzbares Tankvolumen: 174,5 Gallonen.

Es werden Kraftstoffleitungen, Cross-feed-Funktion, Förderpumpen sowie Kontaminationsrisiken vollständig simuliert. Nutzbares Tankvolumen: 174,5 Gallonen. Ölsystem: Dynamische Viskosität und Verschmutzung beeinträchtigen die Leistung – ein einzigartiges Feature in der Simulation.

Dynamische Viskosität und Verschmutzung beeinträchtigen die Leistung – ein einzigartiges Feature in der Simulation. Starter-Simulation: Startvorgänge bilden den physikalischen Kompressionsprozess ab und können realistische Startschwierigkeiten erzeugen.

Startvorgänge bilden den physikalischen Kompressionsprozess ab und können realistische Startschwierigkeiten erzeugen. Soundumgebung: Über 1.000 dynamische Soundeffekte – von Motor und Hydraulik bis zu Cockpit-Interaktionen – schaffen eine immersive Klangkulisse.

Über 1.000 dynamische Soundeffekte – von Motor und Hydraulik bis zu Cockpit-Interaktionen – schaffen eine immersive Klangkulisse. Detailgetreue Modellierung: Innen- und Außenmodell zeichnen sich durch hochaufgelöste Texturen, animierte Bedienelemente, Gebrauchsspuren sowie dynamische Registrierungsnummern aus.

Innen- und Außenmodell zeichnen sich durch hochaufgelöste Texturen, animierte Bedienelemente, Gebrauchsspuren sowie dynamische Registrierungsnummern aus. Avionik-Stack: Enthält u. a. Collins Microline-Avionik mit modernen und klassischen Komponenten wie AMR-350, VHF-251, VIR-351, ADF-650, DME, RNAV, TDR-950 u.v.m.

Enthält u. a. Collins Microline-Avionik mit modernen und klassischen Komponenten wie AMR-350, VHF-251, VIR-351, ADF-650, DME, RNAV, TDR-950 u.v.m. GPS-Integration: Kompatibilität mit MSFS-Standard GNS 430W/530W, PMS GTN 750/650, TDS GTN 750Xi/650Xi und dem kostenlosen KLN-90B (bei Installation).

Kompatibilität mit MSFS-Standard GNS 430W/530W, PMS GTN 750/650, TDS GTN 750Xi/650Xi und dem kostenlosen KLN-90B (bei Installation). HSI & Autopilot: Individueller Century NSD-360A HSI mit realistischer Nadelnachführung sowie ein an die modernen GPS-Systeme adaptierter Century IV Zweiachs-Autopilot.

Individueller Century NSD-360A HSI mit realistischer Nadelnachführung sowie ein an die modernen GPS-Systeme adaptierter Century IV Zweiachs-Autopilot. Digitale Triebwerksanzeigen: Auswahl zwischen JPI EDM 790 oder EDM 760, beide mit realitätsgetreuen Anzeigen und Lean-Verfahren (Rich/Lean of Peak).

Auswahl zwischen JPI EDM 790 oder EDM 760, beide mit realitätsgetreuen Anzeigen und Lean-Verfahren (Rich/Lean of Peak). MSFS2024 Tablet-Unterstützung: Praktische 2D/3D-Nutzeroberfläche für Kraftstoff, Zuladung, Wartung und Motordaten, kompatibel mit EFBs wie flightplanner, simbrief oder navigraph charts.

Praktische 2D/3D-Nutzeroberfläche für Kraftstoff, Zuladung, Wartung und Motordaten, kompatibel mit EFBs wie flightplanner, simbrief oder navigraph charts. Interaktive Außeninspektion: Walkaround inklusive Überprüfung beweglicher Teile und Simulation von Verschleiß/Funktionsausfällen.

Walkaround inklusive Überprüfung beweglicher Teile und Simulation von Verschleiß/Funktionsausfällen. Permanenz und Anpassbarkeit: Tragfähigkeiten, Abnutzungen und Fehler lassen sich pro Bemalung einstellen und bleiben über die Sitzungen hinweg erhalten.

Tragfähigkeiten, Abnutzungen und Fehler lassen sich pro Bemalung einstellen und bleiben über die Sitzungen hinweg erhalten. Grafischer Motor-Analyzer: Visualisierung von Betriebsdaten wie Zylinderdrücken und Temperaturen.

Visualisierung von Betriebsdaten wie Zylinderdrücken und Temperaturen. Dynamisches Laden-Management: bVisualisierung von Gewicht, Schwerpunktlage und dynamischer Anpassung.

bVisualisierung von Gewicht, Schwerpunktlage und dynamischer Anpassung. Stromkreis-Analyse: Funktionale Sicherungen und Überwachungssysteme für die Bordelektrik.

Funktionale Sicherungen und Überwachungssysteme für die Bordelektrik. Optimierte Performance: Das Modell für MSFS2024 ist vollständig nativ, bietet sämtliche Performance-Vorteile und ein flüssiges Erlebnis auf dem Niveau der Standardflugzeuge des Simulators.

Hinweis: Die MSFS2020-Version verfügt nicht über die MSFS2024-exklusiven Features wie Schmutzaufbautexturen oder Walkaround-Funktionalität.

Verfügbarkeit

Die Accu-Sim Aerostar 600 steht ab sofort direkt bei simMarket für MSFS20/24 zum Kauf bereit.