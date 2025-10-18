FS-Conference 2025: Treffpunkt der Flugsimulations-Community in Deutschland

Die bereits 20. FS-Conference 2025 ist eine der bedeutendsten deutschsprachigen Veranstaltungen für Flugsimulationsenthusiasten und findet am Samstag, 15. November. 2025 am Airport Paderborn/Lippstadt statt. Organisiert von Aerosoft, bietet diese Konferenz die Gelegenheit, die Vielfalt und Weiterentwicklung der Flugsimulation hautnah zu erleben. Veranstaltungsort ist der Event Hangar direkt am Flughafen Paderborn/Lippstadt, was eine einmalige Atmosphäre für Austausch und Networking innerhalb der Community schafft.

Programm und Inhalte

Die FS-Conference kombiniert Fachvorträge, Diskussionsrunden und praxisnahe Workshops rund um aktuelle Trends der Flugsimulation. Es werden Vorträge zu neuen Software-Developments, Hardware-Innovationen, Add-ons und zur Zukunft der Branche angeboten. Experten der Szene präsentieren spannende Einblicke in ihre Arbeit, während Fragen aus dem Publikum ausdrücklich erwünscht sind.

Produktneuheiten: Hersteller, Entwickler und Publisher zeigen Produkte, geben Einblicke in Entwicklung und Ausblick auf kommende Highlights.

Rahmenprogramm: Es gibt eine begleitende Ausstellung und Gelegenheiten zum informellen Austausch in entspannter Atmosphäre.

Teilnehmer und Zielgruppe

Die FS-Conference richtet sich an Flugbegeisterte aller Erfahrungsstufen: vom Simulationsneuling bis zum erfahrenen Homecockpit-Bauer. Auch Entwickler und Anbieter aus ganz Europa finden sich ein, um Innovationen vorzustellen und sich direkt mit der Community auszutauschen. Besonders beliebt ist die Veranstaltung bei jenen, die auf der Suche nach aktuellem Fachwissen und echtem Austausch sind.

Anmeldung und Teilnahme

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich, inklusive Zugang zu allen Vorträgen, Workshops und dem Ausstellungsbereich. Die offizielle Website https://fs-conference.de/de/ bietet laufend Updates zum Programm und Anmeldemöglichkeiten.