Update: V1.0.1 für iniBuilds A340-300

Das erste Update (Version 1.0.1) für den iniBuilds A340 Airliner wurde veröffentlicht. Es bringt zahlreiche Verbesserungen in den Bereichen Systemstabilität, Darstellung, EFB und Sounds. Schwerpunkte liegen auf der Korrektur der VNAV-Windlogik, der Ausrichtung der Fluganzeigen sowie Optimierungen bei FMS- und ATC-Nachrichten. Zudem wurden visuelle Details im Cockpit und an den Lackierungen überarbeitet, das EFB erweitert und neue Soundeffekte hinzugefügt.
Das Update ist, wie auch das Add-On, ausschließlich über den MSFS2024 in-game Marketplace erhältlich.
Der originale Beitrag ist hier zu finden: https://forum.inibuilds.com/topic/34008-inibuilds-a340-airliner-for-microsoft-flight-simulator-2024-v101-released
CHANGELOG
V1.0.1
SYSTEME ⚙️
- Behoben: Rücken- und Gegenwindkomponenten wurden möglicherweise in der VNAV-Berechnung vertauscht.
- Behoben: Falsche Anzeige im Crossfeed-Diagramm.
- Behoben: Anzeigeproblem bei der LS-Kurslinie auf dem PFD (EIS2).
- Behoben: ALT-Zielanzeige auf dem PFD war bei EIS1 und EIS2 zu weit rechts.
- Behoben: Wetterradar-Modi im ND (EIS2) sollten blau statt grün sein.
- Behoben: Seitenruder-Trimm-Anzeige war zu dunkel im Vergleich zu xpndr/RMP.
- Behoben: Fehlerhafte Pfeile auf der ELEC DC SD-Seite (EIS2).
- Behoben: Logik zum Abschalten von FINAL APP bei Unterschreiten des MDA fehlte.
- Behoben: IGS13 wurde fälschlich mit Kurs 136 statt 088 abgestimmt.
- Behoben: DDRMI zeigt Dezimalstellen nur unter 20 NM an.
- Behoben: Bei Ausfall aller PRIMs und SECs war das Flugzeug nicht mehr steuerbar.
- Behoben: AP ließ sich bei Ausfall über FCU nicht korrekt deaktivieren.
- Behoben: Fehlerhafte Anzeige von nicht betriebsbereiten Systemen (STS) am Boden.
- Behoben: OVFY konnte nicht in SEC-FPLN eingefügt werden.
- Behoben: DCDU-Sendetaste war auf der falschen Seite.
- Behoben: Rückruffunktion am DCDU fehlte.
- Behoben: Falsche MORA-Berechnungen.
- Behoben: Überarbeitete Hinweislogik bei CPDLC-Nachrichten.
- Behoben: Verfeinerte Logik für ATC-Nachrichten.
- Behoben: XPNDR-Auto-Modus jetzt über SimConnect nutzbar.
- Behoben: DCDU-Druckfunktion erzeugte keine Ausdrucke.
- Behoben: Vertikaler Referenzpunkt für Reiseflughöhe hinzugefügt.
- Behoben: Überarbeitete Logik für Turnaround bei Flugplänen.
- Behoben: „Nächstgelegener Flughafen“-Seite zeigte Flughäfen nur im begrenzten Umkreis an.
- Behoben: Logik für „STEP DELETED“-Meldungen angepasst.
- Behoben: Logik für ATIS-Anfragen überarbeitet.
- Behoben: Überarbeitungen der LAT REV-Seitenlogik.
- Behoben: Logik für ATC COMM- und ATSU-Anfragen verbessert.
- Behoben: Einfügeaufforderung auf der SID-Seite im SEC-Plan fehlte.
- Behoben: „NO GPS PRIMARY“-Meldung im ND.
- Behoben: „NAV ACCUR DOWNGRAD“-Meldung im MCDU.
- Behoben: Tippfehler bei „NAV ACCUR UPGRAD“ im ND.
- Behoben: Notgenerator-Leistung über 300 %, wenn GEN 1–4 deaktiviert.
- Behoben: SEC-Ausfälle funktionierten bei Triebwerksabschaltung nicht wie erwartet.
- Behoben: ECAMs für Überschwindigkeit funktionierten trotz fehlender ADRs.
- Behoben: Anzeigeüberlappung des oberen Bildschirms.
- Behoben: VOR-Reichweitenanzeige im ND angepasst.
- Behoben: „DIR TO ABEAM“-Funktion überarbeitet.
- Behoben: Zeitmarkierung erzeugte einen falschen PD-Punkt.
- Behoben: Symbol für OP DES-Stufenwechsel wurde falsch vorhergesagt.
- Behoben: RTE-Reservewert wurde im Flug nicht auf 0 gesetzt.
- Behoben: Flugzeug blieb im Pausenmodus hängen.
- Behoben: WASM-Absturz beim Einfügen eines Holdings in den SEC PLAN.
- Hinzugefügt: ETP (Equal Time Point).
GRAFIK & MODELLE 🎨
- Behoben: SAS-Livery – Decal der Frachttür blieb zurück.
- Behoben: Iberia-Livery – Krone nicht korrekt mit Seitenruder verbunden.
- Behoben: Iberia-Livery – Decals in Höhe des Höhenleitwerks fehlerhaft.
- Behoben: Jettison-VFX fehlten.
- Behoben: Luftauslassklappen sollten sich nach außen öffnen.
- Behoben: Sauerstoffmaske (C&D).
- Behoben: Radklötze waren unter dem Boden versunken.
- Hinzugefügt: Simulierter zweiter DOME LIGHT-Schalter an der hinteren Cockpitwand.
EFB 💻
- Behoben: GSX priorisiert nun korrekt Tür L2.
- Behoben: EFB kann jetzt alle Türen inklusive Tanktür schließen.
- Behoben: Checklisten im EFB wurden überarbeitet.
- Behoben: Priorisierung der Einstiegstüren angepasst.
- Behoben: Zeitrafferfunktion nun über Buttons steuerbar.
- Behoben: Problem bei Schubkalibrierung mit Umkehrschub-Achse.
- Hinzugefügt: Kein Landeperformanz-Rechner enthalten.
SOUNDS 🔊
- Behoben: Fehlender Ton beim APU-Schalter (Ein/Aus).
- Behoben: Sonnenschutz erzeugt keinen Ton beim Bewegen.
- Behoben: Geräusche/Vibrationen bei Speedbrake-Einsatz ergänzt.
- Behoben: Lautstärke des Windgeräuschs in Reiseflughöhe angepasst.
- Behoben: Neue Samples für „Radio Altimeter 340“-Callouts.
- Behoben: Mischverhältnis des elektrischen Kabinenbrummens verbessert.
- Behoben: Geräusche der Spoiler/Bremsklappen verbessert.
- Behoben: Toilettengeräusche im hinteren Kabinenbereich.
- Behoben: Richtungshörbarkeit des Batterie-Warntons korrigiert.
- Behoben: APU-Schalter ohne Sound.
- Behoben: Intensität der Aufsetzgeräusche erhöht.
- Behoben: Lautstärke der Sonnenschutzbewegung im Flug angepasst.
- Hinzugefügt: Geräusche bei Turbulenzen und Kurvenflug.
- Hinzugefügt: Toilettenspülgeräusche.
- Hinzugefügt: Bedingung für GPS-Störgeräusch.
- Hinzugefügt: Lösung für verschwundene Systemgeräusche bei mehreren Sim-Knoten.
- Hinzugefügt: Weitere Frachtraumgeräusche.