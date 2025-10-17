Pilot-Controlled Lighting für MSFS2024: Neuer Realismus für Nachteinsätze

Endlich wie im echten Cockpit: Pilot-Controlled Lighting (PCL) jetzt im Microsoft Flight Simulator 2024!

Als Redakteur von simflight.de bin ich ja selten sprachlos, aber dieses Add-on hat es geschafft: Das Team von VeroRoutes bringt mit „Pilot-Controlled Lighting für MSFS2024“ die erste wirklich realistische Simulation der PCL-Technologie in unsere virtuelle Fliegerei. Wer nachts unterwegs ist, kennt das Prozedere aus der echten Fliegerei – und jetzt kommt es endlich auf den heimischen PC!

Was ist Pilot-Controlled Lighting überhaupt?

In der realen Welt vieler kleinerer und unkontrollierter Flughäfen bleibt die Runway-Beleuchtung aus, bis der Pilot per Funk aufs Knöpfchen drückt. Diese Technik heißt Pilot Controlled Lighting (PCL). Jetzt ist dieses Feature authentisch in den MSFS2024 integriert. Das bedeutet: Realismus auf neuem Level!

Wie funktioniert das Add-On?

Ganz wie im echten Flugbetrieb:

Piloten schalten auf die spezielle PCL-Frequenz, meist nach Schließung des Towers oder an nicht kontrollierten Plätzen.

Mit drei, fünf oder sieben schnellen Mikrofonklicks (also PTT drücken) innerhalb von fünf Sekunden wird das Lichtsystem aktiviert – und leuchtet für 15 Minuten.

Während dieser Zeit kann man durch weitere Klicks die Lichtintensität stufenweise anpassen – niedrig, mittel, hoch.

Das Add-on simuliert diese Prozedur jetzt präzise für rund 4.500 Airports und Heliports weltweit. Die Beleuchtung bleibt nach der Aktivierung wie in echt für 15 Minuten an und schaltet sich dann wieder ab. Unter anderem werden Runway-Kanten, Mittellinien, Schwellen und verschiedene Anflugbefeuerungen unterstützt.

Was bietet das Feature im Detail?

Echte PCL-Funktionen wie im realen Flugbetrieb

Aktivierung per Funk und Mikrofon-Taste

Rund 4.500 unterstützte Flughäfen und Heliports

Licht-Intensität frei in drei Stufen regelbar

Nahtlose Integration mit Simconnect (z.B. für Remote-ATC-Clients)

(z.B. für Remote-ATC-Clients) Trial-Version verfügbar: Einfach mal risikolos antesten

Wer sollte sich das anschauen?

Nachtflieger, die echten Realismus und Atmosphäre genießen wollen

Fans von Kleinflugplätzen und GA-Flugbetrieb

Sim-Fans, die sich an Details begeistern

Das Produkt steht zur Ansicht einer Trial-Version hier zum Download bereit: https://tinyl.co/3qDv

Mein Fazit

Dieses Add-on setzt neue Maßstäbe beim Thema Immersion und Nachteinsätze in MSFS2024. Wer schon einmal nachts auf einem verlassenen Airfield gelandet ist, wird die Funktion sofort wiedererkennen (und lieben). Besonders cool: Es gibt eine Trial-Version – ausprobieren lohnt sich definitiv!

Ready for takeoff? Dann ab ins Cockpit und Lichter an!