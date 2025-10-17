Aerosoft x ToLiss A340: massenweise Screenshots und ein neuer Zeitplan

Im Aerosoft-Discord hat Community-Manager Rafi ein Update zum Entwicklungsstand des A340-600 Pro veröffentlicht. Überraschend wurde bekannt gegeben, dass der A340-600 den ursprünglich früher gestarteten A330NEO in der Entwicklung überholt hat und somit als erstes erscheinen wird.
Begleitet wird das Update von rund 20 Screenshots, die Einblicke in den aktuellen Entwicklungsstand geben. Diese zeigen unter anderem Cockpitdetails, sind aber laut Aerosoft noch nicht final, es fehlen teils Texturen und Abnutzungsspuren. Ein Screenshot mit dem Titel „sleeping sidestick“ sticht dabei besonders hervor.
Rafi betont, dass es sich nicht um fertiges Marketingmaterial handelt, sondern um einen transparenten Blick hinter die Kulissen. Zukünftig soll es wöchentliche Freitagsupdates auf Discord geben, die den Fortschritt weiter dokumentieren.
Die berühmte Treppe nach unten, ins Unterdeck… Nur deswegen bin ich A340-600 geflogen, um da unten mal pxxxxx zu gehen 🙂 Zuletzt EDDF <-> ZSPD
So sehr ich iniBuilds mag, aber wenn schon A340, dann der -600! Ich mal ab, was ToLiss/Aerosoft da basteln. Könnte ein spontaner „Nostalgie“-Kauf für mich werden, weil ich den Flieger ins Herz geschlossen habe.
Ich hoffe e wird ein ausgereifter Studylevel Flieger, und nicht der übliche AS Standard. AS ist seit jahren bei mir unten durch, aber wegen toLiss würde ich dem Flieger eine Chance geben, sollten erste Tests bestätigen, dass er mit PMDG, Fenix usw. mithalten kann.