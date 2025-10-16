Facebook-f Youtube Instagram Discord

TFDi Design zeigt kommendes MD-11 Update

Mit einen Reel zeigt TFDi in den sozialen Medien was ihr ‚größtes‘ Update für die MD-11 so enthält.

Wir sehen überarbeitete Motoren, Fahrwerke, Reifen, Luftauslass, Flügel und Cockpit-Bedienungsknöpfe, die alles äußerst präzise sind.

Habt Ihr noch mehr entdeckt? (Video manuell vergrößern bitte, um alles zu sehen).

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Max
Max
2 Stunden zuvor

Toller Flieger … Fliege ihn wirklich gerne und funktioniert bei mir im MSFS2024 exzellent.

Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Das könnte dich auch interessieren

1
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x