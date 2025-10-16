SimBrief verbindet Europa mit realen Flugrouten

SimBrief hat seine Datenbasis erweitert und bietet nun auch realweltliche Routen für Europa an. Damit ergänzt der Dienst seine bereits bewährten North-America-Routings und ermöglicht präzisere Flugpläne über Kontinente hinweg. Die neue Funktion wurde unter anderem durch Tests mit einer Londoner Abfluglinie und einer grün markierten „Real World“-Kennzeichnung in der Dispatch-Oberfläche verifiziert. Eurocontrol und die IFPS-Validierung spielen eine zentrale Rolle bei der Qualitätssicherung.
Ziel von SimBrief ist es, Nutzern eine möglichst realitätsnahe Flugplanung zu ermöglichen. Mit der Erweiterung auf Europa reagiert der Dienst auf die wachsende Nachfrage nach routinierter Realverkehrsplanung im europäischen Luftraum.
Realweltliche Routen bieten eine höhere Genauigkeit bei Wegführung, Abflug- und Anflugmustern sowie bei der Einhaltung von Luftraumbeschränkungen, was besonders für Ausbildungs-, Test- und Operationszwecke relevant ist.
Funktionsweise der neuen europäischen Real-World-Routen
- Datenquelle: Die europäischen Routen stammen aus Eurocontrol-Bewertungen und werden durch Navigraph-Aktualisierungen synchronisiert, um sicherzustellen, dass AIRAC-Zyklen aktuell bleiben.
- Kennzeichnung: In der Dispatch-Oberfläche erscheinen realweltliche Routen mit einer grünen Beschriftung „Real World“, was eine klare Unterscheidung von konventionellen Routen ermöglicht.
- Validierung: Über die IFPS-Validierung im Flight Briefing-Abschnitt lassen sich die Routen gegen offizielle Eurocontrol-Standards prüfen. Dies erhöht die Verlässlichkeit der geplanten Flüge.
Mehr darüber im Navigraph Blog: https://navigraph.com/blog/simbrief-routes-europe