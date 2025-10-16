Neue Frankfurt-Hahn (EDFH) Szenerie für MSFS20/24

Mit der neuen Frankfurt-Hahn-Szenerie für den Microsoft Flight Simulator 2020/24 erweitert MM Simulations ihr Repertoire um einen wichtigen deutschen Regionalflughafen. Die Szenerie richtet sich an Simulations-Piloten, die Wert auf authentische und detailreiche Umgebungen legen. Das Add-on ist auf simMarket erhältlich und bringt eine sorgfältig recherchierte und realitätsnahe Nachbildung des Airports inklusive aller relevanten Infrastrukturen.

Geschichte, Lage und Bedeutung des realen Flughafens

Frankfurt-Hahn (EDFH) liegt im Hunsrück, etwa 120 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt. Der Flughafen kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken: 1951 als amerikanischer Militär-Stützpunkt eröffnet, wandelte sich der Standort nach Abzug der US-Air Force Anfang der 1990er Jahre zu einem zivilen Verkehrsflughafen. Insbesondere im Zeitalter der Billigflieger wurde Frankfurt-Hahn bekannt, als Ryanair hier ein wichtiges Drehkreuz einrichtete. Neben dem Passagierverkehr ist der Flughafen heute ein bedeutender Frachtumschlagplatz und spielt eine wichtige Rolle bei regionalen Logistik- und Wirtschaftsaktivitäten. Im Verlauf der Jahre wechselten Betreiber und Eigentümer mehrfach, doch Frankfurt-Hahn blieb als zweitgrößter Frachthafen in Rheinland-Pfalz bedeutend.

Das Produkt von MM Simulations präsentiert den Flughafen Frankfurt-Hahn mit einem hohen Anspruch an Detail und Authentizität. Die Szenerie bildet das gesamte Flughafengelände umfassend nach: Dazu gehören realistische Modelle der Terminalgebäude, Frachtanlagen, Hangars und Funktionsgebäude. Besonderes Augenmerk wurde auf aktuelle Bodenstrukturen, Taxiways und Beschilderungen gelegt. Die Entwickler integrieren eine moderne dynamische Beleuchtung, stimmungsvolle Nachttexturen und auf die reale Umgebung abgestimmte Vegetation. Auch bei wechselnden Wetterlagen sorgt die Szenerie für eine überzeugende Immersion. Viele statische Objekte, darunter Einsatzfahrzeuge, wartende Flugzeuge und abgestellte Frachtcontainer, tragen zu einer authentischen Flughafenatmosphäre bei – ohne dabei die Performance merklich zu beeinträchtigen. Die Installation erfolgt unkompliziert über SimMarket, Updates werden regelmäßig bereitgestellt.

MM Simulations hat sich als Entwickler von anspruchsvollen Flughafenszenerien für den MSFS und X-Plane etabliert. Das Portfolio umfasst eine Vielzahl internationaler Airports, beispielsweise Brüssel (EBBR), Cork (EICK), Dalaman (LTBS), Kopenhagen (EKCH), Sofia (LBSF), Pula (LDPL), Stockholm Arlanda (ESSA), Baku (UBBB), Zagreb (LDZA), Fagernes (ENFG), Memmingen (EDJA), Turin (LIMF), Skopje (LWSK) sowie Lørenskog (ENLG) und viele weitere. Die Add-ons zeichnen sich durch sorgfältige texturierte 3D-Modelle, realitätsnahe Architektur und aktuelle Layouts aus. MM Simulations legt Wert auf kontinuierliche Produktpflege und leichte Updates. Auf SimMarket sind zudem Modelle für unterschiedliche Simulatorplattformen und zahlreiche kleinere Airports erhältlich, was das Portfolio abwechslungsreich und für viele Nutzer attraktiv macht.

Fazit

Mit Frankfurt-Hahn liefert MM Simulations eine gelungene Erweiterung für virtuelle Piloten, die authentische Regionalflughäfen abseits der großen Metropolen suchen. Die Kombination aus technischem Anspruch, atmosphärischer Umsetzung und regelmäßigen Produktverbesserungen spricht besonders Simulations-Enthusiasten an, die Wert auf Detailtreue und stabile Performance legen.