Neue Prealsoft Szenerien für MSFS24: Tunis-Carthage und Casablanca-Flughafen

Prealsoft veröffentlicht zwei neue Szenerien bei simMarket: Tunis-Carthage und Casablanca

Mit gleich zwei neuen Add-ons erweitert der Entwickler Prealsoft das Angebot für den Microsoft Flight Simulator 2024 und richtet dabei den Fokus auf Nordafrika. SimMarket bietet jetzt die aufwendig umgesetzten Flughäfen Tunis-Carthage (DTTA) in Tunesien und Casablanca Mohammed V (GMMN) in Marokko an. Damit kommen virtuelle Pilotinnen und Piloten in den Genuss, diese wichtigen nordafrikanischen Drehkreuze noch realistischer anfliegen und erleben zu können.

Der Flughafen Tunis-Carthage liegt rund acht Kilometer nordöstlich der tunesischen Hauptstadt Tunis und ist einer der größten Flughäfen des Landes. Namensgeber ist die historische antike Stadt Karthago, deren Überreste in unmittelbarer Nähe liegen. Der Airport dient als Hub für nationale und internationale Fluggesellschaften und verbindet Tunesien mit zahlreichen europäischen, afrikanischen und nahöstlichen Zielen. Modernisierungen in den letzten Jahren haben die Kapazitäten des Flughafens erheblich erweitert.

Die Prealsoft-Szenerie für DTTA bringt detailliert gestaltete Terminals, realistische Bodenmarkierungen, dynamische Beleuchtung und eigens modellierte Hangars. Auch das nahe Umfeld wurde mit charakteristischen Landmarken und angepasster Vegetation berücksichtigt. Die regionale Einbettung der Szenerie ermöglicht dabei ein authentisches Flugerlebnis rund um Tunis und das Mittelmeer.

Rund 30 Kilometer südlich der marokkanischen Metropole Casablanca befindet sich der größte Flughafen des Landes: Mohammed V International Airport (GMMN). Das nach dem früheren König benannte Luftfahrtdrehkreuz ist nicht nur ein zentraler Knotenpunkt für internationale Verbindungen zwischen Europa, Afrika, Amerika und dem Nahen Osten, sondern auch das Hauptdrehkreuz der nationalen Fluggesellschaft Royal Air Maroc.

Mit der neuen Prealsoft-Szenerie erhalten Simmer eine realitätsnahe Umsetzung der weitläufigen Terminals, das charakteristische Vorfeld sowie die umfangreichen Cargo- und Wartungsbereiche. Die Entwickler haben besonderen Wert auf eine stimmige nächtliche Beleuchtung und zahlreiche individuelle Objekte gelegt. Die Szenerie bringt zudem markante Details der Region, sodass Anflüge durch die marokkanische Atlantikküste atmosphärisch und lebendig wirken.

Fazit

Mit den Umsetzungen von Tunis-Carthage und Casablanca Mohammed V setzt Prealsoft zwei bedeutende nordafrikanische Flughäfen für den Microsoft Flight Simulator 2024 gekonnt in Szene. Wer den Flugverkehr rund um das Mittelmeer oder neue Destinationen im südlichen Mittelmeerraum sucht, findet hier lohnenswerte Erweiterungen für noch mehr Abwechslung im virtuellen Cockpit.