Brückenbau im MSFS: Realistische Add-ons für bessere Brückenerlebnisse

Es müssen nicht immer Airports sein: Brückenbauer für den MSFS

Brücken im MSFS: Herausforderungen und Lösungen

Brücken sehen auch im MSFS 2024 meistens noch alles andere als ansprechend aus. Das liegt vor allem daran, dass Satellitenradaraufnahmen Brücken nur von oben darstellen können. Diese Technik erzeugt aus seitlicher Perspektive unschöne und oft unrealistische Brückenkörper, die gerade bei niedrigen Flughöhen für Sim-Piloten wenig attraktiv wirken. Ein gutes Beispiel dafür ist die Interstate Bridge über den Columbia River nördlich von Portland, die beim Anflug auf den Portland International Airport (KPDX, herausragend umgesetzt von iBlueYonder und FlightBeam Studios) überflogen wird.

Um Brücken wirklich realistisch im MSFS 2020 und auch im neuen MSFS 2024 abzubilden, ist viel manuelle Nacharbeit gefragt. Für Asobo wäre es ein viel zu großer Aufwand, die riesige Anzahl an Brücken individuell zu modellieren. Hier wären etliche Personenjahre für Handarbeit notwendig.

Airport-Designer übernehmen dieses Thema meist im direkten Flughafenumfeld und ersetzen markante Brücken durch aufwändige 3D-Modelle. Ein gutes Beispiel sind San Francisco (KSFO) von FlightBeam und San Antonio (KSAT) von iniBuilds. Generell sind aber viele sogenannte „Radarschattenbrücken“ vor allem für VFR-Piloten sichtbar, die oft in niedriger Höhe die Szenerien genießen und denen unschöne Standard-Brücken besonders auffallen.

Add-ons für realistische Brücken: rkbridger und Luna Park Creations

Hier setzen Add-on-Designer wie rkbridger (rkb) und Luna Park Creations (LPC) an: Sie tauschen die Standardbrücken gegen detaillierte, handgebaute Modelle aus. Die Zielgruppe sind vor allem virtuelle „Low & Slow“-Flieger sowie Instrumentenpiloten, die Wert auf interessante Brücken in Flughafennähe legen.

LPC hat bisher die San Francisco Bay Area (12,19 Euro) und die Brücken von San Diego (10,16 Euro) abgedeckt. Beide Pakete gibt es für MSFS 2020 und MSFS 2024.

rkbridger hat sein Angebot kontinuierlich erweitert und deckt mittlerweile zahlreiche Regionen der USA ab, darunter:

Arizona Bridges

Boston & Cape Cod Canal Bridges

California North Bridges

Florida North Coast Bridges

Florida West Coast Bridges

New York City Bridges

Hudson River Bridges

Jacksonville Florida Bridges

Long Island New York Bridges

Mid Atlantic USA Bridges

Minneapolis-St. Paul USA Bridges

Mississippi River Bridges South

New England South Coast Bridges

New Jersey North & South Bridges

Newark Intl. EWR nearby Bridges and Ports

Omaha & Missouri River Bridges

Oregon South Coast Bridges

Ottawa Bridges

Philadelphia Bridges

Portland & Columbia River Bridges

Tennessee River Bridges

Ohio River Central Bridges

Ohio River Bridges Cincinnati to Louisville

Pittsburgh 3 Rivers Bridges

St. Louis Bridges

Vancouver Area Bridges

Alle Produkte sind bei SIMMARKET für 5,95 bis 24,98 Euro erhältlich. Darüber hinaus gibt es mit „Austria Danube Bridges”, „England Wales Coastal Bridges” und „Swiss Rhine Bridges” auch europäische Exoten im Portfolio.

Qualität und Kompatibilität

Beide Anbieter orientieren sich beim Design ihrer Brücken eng am Original. Brücken mit Beleuchtung sind auch im Simulator entsprechend illuminiert. Einziger Wermutstropfen: Unter vielen Brücken entstehen am Boden Spiegelungen der Fahrbahnen – das ist technisch schwer zu vermeiden und nur mit sehr hohem Aufwand zu korrigieren.

Die Add-ons sind mit anderen Airport- und Stadtszenerien kompatibel. Konflikte, wie etwa zwischen „New York City Bridges” und „New York City Times (v2)” von SamScene, treten nicht auf.

Ein Highlight gibt es für die Coronado-Brücke in San Diego: LPC bietet neun verschiedene Beleuchtungsoptionen – darunter Varianten wie „Hanukah”, „Mardi Gras”, „Patriotisch” und „Weihnachten” – als Download an.

Fazit

Die beiden Anbieter Luna Park Creations und rkbridger bauen handwerklich überzeugende Brücken für den MSFS – und das Angebot wächst langsam, aber stetig. Wer sich gezielt Brücken in für ihn wichtigen Regionen gönnt, kann als virtueller Pilot nichts falsch machen!

Bert Groner

FS Review

Oktober 2025