Brückenbau im MSFS: Realistische Add-ons für bessere Brückenerlebnisse

Es müssen nicht immer Airports sein: Brückenbauer für den MSFS
Brücken im MSFS: Herausforderungen und Lösungen
Brücken sehen auch im MSFS 2024 meistens noch alles andere als ansprechend aus. Das liegt vor allem daran, dass Satellitenradaraufnahmen Brücken nur von oben darstellen können. Diese Technik erzeugt aus seitlicher Perspektive unschöne und oft unrealistische Brückenkörper, die gerade bei niedrigen Flughöhen für Sim-Piloten wenig attraktiv wirken. Ein gutes Beispiel dafür ist die Interstate Bridge über den Columbia River nördlich von Portland, die beim Anflug auf den Portland International Airport (KPDX, herausragend umgesetzt von iBlueYonder und FlightBeam Studios) überflogen wird.
Um Brücken wirklich realistisch im MSFS 2020 und auch im neuen MSFS 2024 abzubilden, ist viel manuelle Nacharbeit gefragt. Für Asobo wäre es ein viel zu großer Aufwand, die riesige Anzahl an Brücken individuell zu modellieren. Hier wären etliche Personenjahre für Handarbeit notwendig.
Airport-Designer übernehmen dieses Thema meist im direkten Flughafenumfeld und ersetzen markante Brücken durch aufwändige 3D-Modelle. Ein gutes Beispiel sind San Francisco (KSFO) von FlightBeam und San Antonio (KSAT) von iniBuilds. Generell sind aber viele sogenannte „Radarschattenbrücken“ vor allem für VFR-Piloten sichtbar, die oft in niedriger Höhe die Szenerien genießen und denen unschöne Standard-Brücken besonders auffallen.
Add-ons für realistische Brücken: rkbridger und Luna Park Creations
Hier setzen Add-on-Designer wie rkbridger (rkb) und Luna Park Creations (LPC) an: Sie tauschen die Standardbrücken gegen detaillierte, handgebaute Modelle aus. Die Zielgruppe sind vor allem virtuelle „Low & Slow“-Flieger sowie Instrumentenpiloten, die Wert auf interessante Brücken in Flughafennähe legen.
LPC hat bisher die San Francisco Bay Area (12,19 Euro) und die Brücken von San Diego (10,16 Euro) abgedeckt. Beide Pakete gibt es für MSFS 2020 und MSFS 2024.
rkbridger hat sein Angebot kontinuierlich erweitert und deckt mittlerweile zahlreiche Regionen der USA ab, darunter:
- Arizona Bridges
- Boston & Cape Cod Canal Bridges
- California North Bridges
- Florida North Coast Bridges
- Florida West Coast Bridges
- New York City Bridges
- Hudson River Bridges
- Jacksonville Florida Bridges
- Long Island New York Bridges
- Mid Atlantic USA Bridges
- Minneapolis-St. Paul USA Bridges
- Mississippi River Bridges South
- New England South Coast Bridges
- New Jersey North & South Bridges
- Newark Intl. EWR nearby Bridges and Ports
- Omaha & Missouri River Bridges
- Oregon South Coast Bridges
- Ottawa Bridges
- Philadelphia Bridges
- Portland & Columbia River Bridges
- Tennessee River Bridges
- Ohio River Central Bridges
- Ohio River Bridges Cincinnati to Louisville
- Pittsburgh 3 Rivers Bridges
- St. Louis Bridges
- Vancouver Area Bridges
Alle Produkte sind bei SIMMARKET für 5,95 bis 24,98 Euro erhältlich. Darüber hinaus gibt es mit „Austria Danube Bridges”, „England Wales Coastal Bridges” und „Swiss Rhine Bridges” auch europäische Exoten im Portfolio.
Qualität und Kompatibilität
Beide Anbieter orientieren sich beim Design ihrer Brücken eng am Original. Brücken mit Beleuchtung sind auch im Simulator entsprechend illuminiert. Einziger Wermutstropfen: Unter vielen Brücken entstehen am Boden Spiegelungen der Fahrbahnen – das ist technisch schwer zu vermeiden und nur mit sehr hohem Aufwand zu korrigieren.
Die Add-ons sind mit anderen Airport- und Stadtszenerien kompatibel. Konflikte, wie etwa zwischen „New York City Bridges” und „New York City Times (v2)” von SamScene, treten nicht auf.
Ein Highlight gibt es für die Coronado-Brücke in San Diego: LPC bietet neun verschiedene Beleuchtungsoptionen – darunter Varianten wie „Hanukah”, „Mardi Gras”, „Patriotisch” und „Weihnachten” – als Download an.
Fazit
Die beiden Anbieter Luna Park Creations und rkbridger bauen handwerklich überzeugende Brücken für den MSFS – und das Angebot wächst langsam, aber stetig. Wer sich gezielt Brücken in für ihn wichtigen Regionen gönnt, kann als virtueller Pilot nichts falsch machen!
Bert Groner
FS Review
Oktober 2025