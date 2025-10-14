Barelli Roma Urbe (LIRU)für MSFS 2020 & 2024 im Kurzcheck

Barelli bringt mit dem „Roma Urbe v1.0“ ein weiteres regionales Addon für den Microsoft Flight Simulator auf den Markt – und liefert es nativ für beide relevanten Plattformen, MSFS 2020 wie MSFS 2024, aus. Die Umsetzung richtet sich an all jene, die den Fokus auf authentisch gestaltete kleinere Plätze legen und denen italienische Sim-Landschaften noch ein Mosaikstein gefehlt hat.

Das reale Flugfeld Roma Urbe – Geschichte und Nutzung

Roma Urbe (ICAO: LIRU) ist einer der ältesten und markantesten Flugplätze Roms. Bereits 1928 eröffnet, diente das Luftfeld in der Frühzeit als zentraler Airport der Stadt – bis zur Eröffnung von Roma Ciampino und später Fiumicino. Während des Zweiten Weltkriegs wurden Teile des Platzes militärisch genutzt und mehrfach modernisiert. In den Nachkriegsjahren entwickelte sich Urbe zu einem Knotenpunkt für die allgemeine Luftfahrt.

Heute liegt der Platz am Nordrand der Metropole, nur wenige Kilometer vom Zentrum entfernt – mit perfektem Blick auf den Tiber und die römische Skyline. Der Fokus des Betriebs hat sich klar auf General Aviation, Flugschulen, Business-Jets und Rettungsdienste verschoben. Linienverkehr findet keiner mehr statt; stattdessen dominiert reger Flugbetrieb mit Ultraleichtmaschinen, Helikoptern sowie modernen Sportflugzeugen. Damit bietet Roma Urbe ideale Bedingungen für Schulungsflüge und VFR-Operationen mitten im urbanen Raum.

Entwickler: Barelli MSFS Addon – Portfolio und Stil

Hinter Barelli MSFS Addon verbirgt sich eine kleine, aber ambitionierte Schmiede, die sich bereits mit mehreren Releasewellen auf SimMarket einen Namen gemacht hat. Im Angebot sind diverse Szenerien vornehmlich für MSFS, darunter internationale Airports wie Bukarest Otopeni (LROP) sowie Samedan im Engadin (LSZS). Der Stil: Präziser Mittelweg zwischen Performance und Detail, bevorzugt abseits der Mainstream-Hubs. Im Mittelpunkt stehen für Barelli die klassische General Aviation und Flugplätze mit Lokalflair – eben Orte, die man nicht an jeder Ecke als Payware bekommt.

Die Roma Urbe Szenerie für MSFS im Überblick

Die Umsetzung von Roma Urbe überzeugt mit akkurater Modellierung des Flugfelds, inklusive aller markanten Hangars, dem bekannten Terminal und Tower sowie weitläufigen Wartungsflächen. Herzstück sind die spezifisch platzierten Objekte wie Oldtimer, Feuerwehrfahrzeuge und Schulflugzeuge.

PBR-Texturen und Plattform-optimiertes Design (MSFS 2020 & 2024)

Authentische Rampenalterung und Markierungen per Decals

Abgestimmte Nachtbeleuchtung und realistische Vegetation

Regionale Requisiten: Fahrzeuge, Zäune, Beschilderung

Zwei separate Versionen – angepasst für MSFS 2020 und 2024

Die Installation erfolgt über den SimInstaller direkt in der SimMarket App, Updates gibt es problemlos auf demselben Weg

Zielgruppe & Sim-Einsatz

Roma Urbe richtet sich explizit an VFR-Fans, General-Aviation-Enthusiasten und Simmer, die italienische Kleinstplätze suchen, jenseits der bekannten Metropolen-Airports. Ob Basistraining, Helikopter-Action oder entspannte VFR-Streckenflüge rund um Italiens Hauptstadt – Urbe bietet ein ideales Spielfeld, auch für Pilotinnen und Piloten, die Wert auf echtes Lokalkolorit und Performance legen.

Fazit

Roma Urbe v1.0 ist ein gelungenes Nischenprodukt für den virtuellen Italien-Fan und General Aviation-Spezialisten. Wer sein MSFS-Portfolio um einen stimmungsvollen Platz erweitern möchte und auf saubere Technik setzt, kommt kaum an Barellis neuer Szenerie vorbei. Prädikat: Detailreich, stabil, und ein echter Geheimtipp für Rom-Entdecker.

(Alle Screenshots aus der MSFS2024 Version)