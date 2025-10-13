Schon da: Boris erneuert 777 Sounds

Nach viel Diskussion in der Community ist es jetzt offiziell: Boris Audio Works hat gemeinsam mit Dave von Fenix ein umfassendes Soundpaket für die PMDG 777 veröffentlicht (wir berichten über die Ankündigung). Es ist ab sofort bei Orbx erhältlich.

Das Soundpaket ist mit MSFS 2020 und 2024 kompatibel. Preislich liegt das Gesamtpaket bei ca 15 Euro, einzelne Varianten kosten jeweils rund 8 Euro.

Das Paket liefert realistische, neu aufgenommene Sounds für alle drei Triebwerksvarianten der 777-Familie: GE90, Trent 800 und PW4000.

Während das ursprünglich angekündigte kostenlose Sound-Update von PMDG weiter auf sich warten lässt, ist diese kostenpflichtige Erweiterung jetzt eine interessante Option für alle, die nicht länger warten möchten.