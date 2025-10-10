Update für JustFlight F28 in Kürze

JustFlight teilt auf Facebook neue Informationen zu einem bevorstehenden Update für ihre Fokker F28:
Das Entwicklerteam der F28 bereitet aktuell das kostenlose Update auf Version 2.2 vor. Während das F70/100-Team am neuen Autopiloten arbeitet, bringt das F28-Update zahlreiche Verbesserungen, sowohl für PC- als auch Xbox-Nutzer in MSFS 2020 und 2024.
Der Fokus lag auf der nativen Kompatibilität mit MSFS 2024, um das Flugzeug erstmals im neuen Ingame-Marktplatz anbieten zu können. Doch es bleibt nicht bei technischer Anpassung: Besonders auffällig ist die neue individuelle Kabinengestaltung für alle mitgelieferten Lackierungen – mit authentischen Designs aus den 1970er- und 1980er-Jahren, die den Charme der damaligen Fluglinien einfangen.
Weitere Highlights sind eine neue EFB-Tablet-Halterung am Fenster sowie Unterstützung für Preflight-Walkarounds im MSFS 2024.
Das vollständige Changelog und das Veröffentlichungsdatum sollen in Kürze folgen. Auch das 146-Team arbeitet bereits an einem umfangreichen Update inklusive MSFS-2024-Unterstützung.