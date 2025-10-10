Neue X-Plane-Szenerie-Addons: Kempegowda und Fairbanks International Airports

X-Plane 12 erhält stetig neue Erweiterungen, um die Simulationserfahrung für virtuelle Pilotinnen und Piloten zu bereichern. Zwei aktuelle Szenerie-Addons – Kempegowda International Airport von TaiModels sowie Fairbanks International Airport von Realworld Scenery – sind jüngst bei simMarket veröffentlicht worden und richten sich an alle, die realistische Flughäfen in Indien und Alaska in ihren Simulator integrieren möchten.

Im Folgenden werden beide Produkte vorgestellt: Zunächst erfolgt jeweils eine neutral gehaltene Produktzusammenfassung laut Herstellerbeschreibung, anschließend werden die jeweilige Region, das Land und der reale Flughafen kurz beleuchtet.

Das neue Szenerie-Addon von TaiModels für den Kempegowda International Airport bringt den modernen und stark frequentierten Flughafen von Bangalore in den Flugsimulator X-Plane 12. Laut Produktbeschreibung bietet das Addon ein detailliertes Abbild des Terminals, realistische Bodenmarkierungen, modellierte Jetways sowie nachtbeleuchtete Gebäude und Runways. Auch angrenzende Bereiche und Objekte sind mit individuellen 3D-Modellen versehen, sodass der Flughafen lebendig wirkt und sich nahtlos in das virtuelle Indien einfügt. Laut Entwickler werden sowohl Leistung als auch Kompatibilität mit den aktuellen X-Plane-Standards gewährleistet.

Der echte Kempegowda International Airport (IATA-Code: BLR, ICAO-Code: VOBL) liegt rund 35 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Bangalore im indischen Bundesstaat Karnataka. Geöffnet wurde der Flughafen 2008 und ist inzwischen einer der meist frequentierten Airports Indiens. Er dient als wichtiger Drehkreuz für nationale und internationale Flüge sowie als Basis für zahlreiche Fluggesellschaften. Die Region Bangalore gilt als boomender Standort für IT- und High-Tech-Unternehmen und zieht Besucher aus aller Welt an.

Mit dem neuen Addon von RealworldScenery erhält der Fairbanks International Airport in Alaska ein detailliertes Upgrade für X-Plane 12. Das Produkt hebt laut Beschreibung realistische 3D-Gebäudemodelle, aktualisierte Taxiways und Runways, sowie präzise Platzausstattungen hervor. Es werden fotorealistische Texturen für die Terminals und Hangars genutzt, und auch die Umgebungslandschaft wurde möglichst naturnah gestaltet. Ziel ist es, das reale Gefühl des Flughafens in die Simulation zu bringen und ein immersives Flugerlebnis gewährleisten.

Der Fairbanks International Airport (IATA-Code: FAI, ICAO-Code: PAFA) befindet sich am westlichen Stadtrand von Fairbanks, einer größeren Stadt im Zentrum des US-Bundesstaates Alaska. Als zweitgrößter Airport Alaskas spielt er eine wichtige Rolle im internationalen Frachtverkehr, regionalen Linienflugverkehr sowie für die allgemeine Luftfahrt. Die Region um Fairbanks ist bekannt für ihre Naturschönheiten, das raue Klima und als Ausgangspunkt für Reisen in den hohen Norden und das breite Umland Alaskas.