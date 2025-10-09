Überblick zum MSFS Entwickler-Stream Oktober 2025

In der Nacht fand der Oktober Entwickler-Stream für den Microsoft Flight Simulator statt. Im Zentrum standen neue Funktionen, geplante Updates und die Rolle des Community-Feedbacks. Der Stream bot nicht nur einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen, sondern zeigte auch, wie Nutzerbeteiligung in den fortlaufenden Verbesserungsprozess einbezogen wird.
Neue Funktionen und technische Weiterentwicklungen
Das Entwicklerteam stellte mehrere wichtige Neuerungen vor. Ein Schwerpunkt lag auf der geplanten Unterstützung der PlayStation 5. Diese Version ermöglicht es Konsolenspielern, den Simulator zu erleben. Jedoch ist aktuell kein Crossplay zwischen PS5 und anderen Plattformen vorgesehen. Die Optimierung der Controller-Unterstützung und kompatibler Peripheriegeräte steht im Vordergrund.
Weitere technische Fortschritte betreffen:
- Effiziente Speichernutzung: Kürzere Ladezeiten und verbesserte Ausführungsgeschwindigkeit
- Modernisiertes Lichtsystem: Einheitliche und realistische Beleuchtung unabhängig von der Entfernung
- Steigerung der Performance: Optimierte Texturverarbeitung und eine verbesserte Speicherbereinigung sorgen für reduzierte FPS-Verluste und weniger Ruckler
- Qualitätsverbesserungen bei Luftbildern: Nach Aufkommen von Darstellungsproblemen arbeitet das Team an einer schnellen Fehlerbehebung
Engagement der Community und Feedback-Prozesse
Das Entwicklerteam hebt die Bedeutung der Community hervor. Im vergangenen Zeitraum wurde ein starker Zuwachs an Nutzern registriert. Die Entwickler sammeln Anregungen aktiv in Foren und Online-Plattformen. Besonders im Fokus stehen reproduzierbare Fehler in der Hauptanwendung. Transparente Kommunikation und regelmäßige Updates sind Teil der Strategie.
Zusammen mit externen Partnerstudios, wie iniBuilds, werden Flugzeugmodelle und Grafiken weiter verbessert. Die regelmäßige Bereitstellung von Updates und Hotfixes für Add-ons trägt ebenfalls zur Qualitätssicherung bei.
Add-ons, Trainingsflugzeuge und neue Technologien
Ein weiteres Thema war die Integration neuer Flugzeugmodelle, zum Beispiel der T38 der US Air Force. Detaillierte Simulationen werden nicht nur für Privatanwender, sondern auch für Trainingszwecke entwickelt. Der Marktplatz für Flugzeug-Add-ons wird weiterentwickelt, wobei der Zugang zu Updates effizienter gestaltet wird. Diskussionen zur Exklusivität und zu Sicherheitsbedenken, wie Piraterie, finden weiterhin statt.
Die PlayStation 5-Version enthält zudem Optimierungen für Controller und Peripheriegeräte. Allerdings ist Crossplay mit anderen Plattformen (wie PC oder Xbox) derzeit ausgeschlossen.
Famous Flyer 14: Das Flugzeug Boom XB-1 wird als Technologieträger vorgestellt, um neue Methoden für den Überschallflug zu demonstrieren. Ein neues Cockpit-Instrument liefert detaillierte Systeminformationen zur Steigerung der Flugsicherheit und Effizienz.
Weitere Entwicklungen und Ausblick
Die Entwickler kündigen eine Vielzahl geplanter Verbesserungen für bestehende Flugzeuge an, darunter über 500 größere und kleinere Änderungen für die kommende Version. Zusätzlich bleibt die Optimierung auf AMD-Prozessoren ein wichtiger Schwerpunkt. Nutzer mit individuellen Hardwareproblemen werden ermutigt, diese im Forum gemeinsam mit dem Entwicklerteam zu besprechen.
Mit den vorgestellten Neuerungen, dem kontinuierlichen Community-Dialog und der engen Zusammenarbeit mit Partnerstudios entwickelt sich Microsoft Flight Simulator regelmäßig weiter. Die weitere Optimierung von Grafik, Leistung und Nutzererlebnis steht dabei weiterhin im Mittelpunkt der Entwicklungsstrategie.