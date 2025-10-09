SayIntentions erhöht Preise ab November

Information zur Preiserhöhung bei SayIntentions: Was sich ab November ändert

Ab dem 1. November 2025 erhöht SayIntentions die Preise für neue Abonnements: Die monatliche Gebühr steigt von 19,95 USD auf 23,95 USD, das Jahresabo kostet künftig 239,95 USD. Wer sich bis zu diesem Stichtag registriert oder sein Abo reaktiviert, behält den bisherigen Preis und ist auch zukünftig davor geschützt, solange das Abonnement ohne Unterbrechung aktiv bleibt.

Ein wichtiger Punkt für alle bisherigen Abonnenten: Wer bereits ein aktives Abo besitzt, profitiert von einem sogenannten Bestandskundenschutz. Das bedeutet, der bisherige Preis bleibt erhalten, solange das Abonnement ohne Unterbrechung weiterläuft.

Das Unternehmen begründet die Anpassung unter anderem mit gestiegenen Betriebs- und Entwicklungskosten. Laut SayIntentions fielen die erwarteten Senkungen bei KI-gestützten Dienstleistungen bisher aus, im Gegenteil: Steigende Nutzerzahlen und die Erweiterung der Funktionalitäten erfordern höhere Investitionen. Die Bandbreite der Features sei in den letzten Jahren deutlich gewachsen – vom einfachen ATC-System habe man sich zu einer umfangreichen Plattform für Flugsimulation entwickelt, inklusive globalem Verkehr, Kabinen- und Crewstimmen, Co-Piloten, CPDLC-Integration, PIREPs, und weiteren Tools.

SayIntentions betont, dass die Anpassung im Vergleich zu anderen Anbietern moderat ausfällt und transparent kommuniziert wird. Dem Unternehmen ist es wichtig, Innovation, Stabilität und einen beständigen Ausbau des Services auch in Zukunft zu gewährleisten und so die Community weiter zu stärken.

Wer aktuell über eine Anmeldung nachdenkt, sollte sich die neuen Preiskonditionen anschauen und gegebenenfalls vor dem 1. November 2025 aktiv werden.

https://www.sayintentions.ai/price-change