Spotty für MSFS2024

Spotty ist eine Software-Erweiterung für den Microsoft Flight Simulator 2024, die darauf abzielt, das Flugerlebnis um neue Möglichkeiten zur Beobachtung von Flugzeugen und zur Erkundung von Szenerien zu ergänzen. Das Tool bietet Nutzern die Möglichkeit, schnell und unkompliziert Flughäfen anzusteuern und von ausgewählten Aussichtspunkten aus das Geschehen zu verfolgen.
Mit Spotty können Anwender unmittelbar zu beliebigen Flughäfen weltweit teleportieren. Dies ermöglicht es, Flugzeuge aus verschiedenen Perspektiven zu beobachten oder sich einen Überblick über die dortige Flugzeugdichte zu verschaffen.
Zusätzlich bietet Spotty die Option, gezielt Städte mit Photogrammetrie, markante Wahrzeichen und sogenannte Points of Interest (POIs) anzuwählen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, eigene Favoritenpunkte zu speichern — so lassen sich häufig besuchte Orte im Simulator schnell wiederfinden und erneut aufrufen.
Die Erweiterung richtet sich an eine breite Zielgruppe, darunter Simulations-Enthusiasten, Fans von Luftfahrt und Landschaften sowie Content Creator, die präzise und schnelle Navigation im Simulator schätzen. Spotty ist darauf ausgerichtet, den Zugriff auf verschiedene Orte und Sehenswürdigkeiten im Microsoft Flight Simulator zu vereinfachen, unabhängig davon, ob der Fokus auf der Erkundung der virtuellen Welt oder der Flugbeobachtung liegt.
Bei simMarket für rund 10 Euronen.