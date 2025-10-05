iniBuilds und die Sache mit „Marketplace only“

Achtung, Glosse! Es folgen Spekulationen und ganz viel eigene Meinung 😉

Am Freitag war es so weit: iniBuilds präsentierte in einem einstündigen Video ausführlich ihren neuen A340-300. Scharfe Texturen, glänzende Oberflächen, viel Liebe zum Detail; die einen rufen „Cashgrab!“, die anderen verfallen wieder einmal dem ini-Hype. Alles wie immer, könnte man sagen. Doch dann, in den letzten Minuten des Videos, der Paukenschlag: „Marketplace only“ – zumindest für die ersten Monate.

In Foren, Discordkanälen und Kommentarspalten brechen die Diskussionen los. Ein wildes Geschrei nach dem Weshalb? und Wieso?.

IniBuilds? Schweigt sich aus. Nur auf Discord ein kurzer Satz: Wer später den Flieger auch im iniStore kaufen möchte (sobald er natürlich dort verüfgbar ist), kann seine Lizenz übertragen. Immerhin.

Doch was steckt eigentlich hinter diesem ominösen In-Game-Marktplatz? Die Idee klingt erst mal charmant: Flugzeuge direkt im Simulator kaufen und das Ganze bequem, zentral, unkompliziert. Doch die Realität sieht oft anders aus. Der MSFS Marketplace steht seit jeher in der Kritik: Releases ziehen sich ewig, Updates kommen verspätet, die langen Freigabe- und Überprüfungsprozesse seien schuld. Das liest man nicht nur bei Robert Randazzo im PMDG-Forum, sondern hört es auch aus vielen anderen Ecken.

Dazu kommt die zunehmende Monopolstellung, gar nicht gut für freie und unabhängige Stellen wie auch simmarket.

Und jetzt also exklusiv im Marketplace… Warum, iniBuilds?

Fakt ist: iniBuilds hat bereits für den MSFS 2024 gleich mehrere A330-Varianten beigesteuert, die nicht nur hübsch aussehen, sondern auch technisch eine gute Basis bieten. Avionik, Systeme, Logik – ein digitales Fundament, auf dem man wunderbar ein weiteres Großraumflugzeug basteln kann, besonders wenn es sich um einen A340 handelt, der seinem Bruder A330 sehr nahesteht. Die Vermutung liegt nah, dass alter Code eines an Microsoft verkauften Fliegers recycelt wird, das neue Produkt dafür im Gegenzug exklusiv beim MSFS Marketplace angeboten wird. Ein offizielles Statement von iniBuilds gibt es noch nicht dazu.

Doch halt – da war doch noch was:

Geld.

Böse Zungen behaupten, hier gehe es nur darum, den letzten Cent aus den Taschen der Kundschaft zu kitzeln. Extra-Kabinen, zusätzliche Liveries – alles schön aufgeteilt in kleine Häppchen, zum Nachkaufen im Marketplace. PC-Nutzer können sich zwar noch auf Seiten wie flightsim.to retten, doch wer weiß, wie lange das noch möglich ist.

Und dann wäre da noch das leidige Thema Verschlüsselung. Was über den Marketplace kommt, ist meist stark geschützt. Modding? Anpassungen? Custom-Funktionen? Fehlanzeige. Die Transparenz verschwindet, Microsoft freut sich und das Monopol wächst.

Was bleibt also?

Geduld. Oder ein vorsichtiges „Mal sehen“. Wer unbedingt vier Triebwerke braucht, kann zugreifen – im MSFS-Marktplatz, ich als Airbus-Anbeter werde es vermutlich auch tun. Alle anderen warten eben. Vielleicht auf den Tag, an dem iniBuilds sogar zurückrudert, wie es bei den A350 Cabin-Packs geschehen ist.

Es ist zwar kein guter Tag für unabhängige Stores und dessen Freunde, aber auch kein Grund zum tausendsten Mal die gesamte Flusi-Szene in Grund und Boden stampfen zu wollen. Das Geschäft lebt weiter und vielleicht sind Aerosoft x Tollis nun umso motivierter, mit ihrem A340-600 zu zeigen, wo der Haken hängt…