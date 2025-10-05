Facebook-f Youtube Instagram Discord

FlightsimGames: Pilatus Porter PC-6 MSFS2024

Die Pilatus Porter PC-6 ist ein Schweizer Mehrzweckflugzeug, das seit 1959 mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit auf der ganzen Welt überzeugt.

Besonders berühmt ist die PC-6 für ihre beeindruckenden STOL-Eigenschaften (Short Takeoff and Landing), die Landungen und Starts auf extrem kurzen Pisten oder unbefestigtem Gelände ermöglichen. Unverwüstlich gebaut und mit kraftvollem Turboprop-Antrieb versehen, wird die Porter gleichermaßen für Transportflüge, Fallschirmspringen, Rettungseinsätze, Bushfliegerei und militärische Aufgaben eingesetzt.

FSG Pilatus Porter PC-6 für Microsoft Flight Simulator 2024

Das Add-on der Entwickler FlightsimGames bringt die ikonische PC-6 detailgetreu in die Simulation des MSFS2024. Die virtuelle Umsetzung orientiert sich eng am realen Flugzeug und bietet ein exakt modelliertes Außendesign sowie Cockpit. Typische STOL-Flugeigenschaften wurden laut Produktbeschreibung sorgfältig ins Simulationsverhalten übernommen, was besonders bei Kurzstarts und Landungen für Realismus sorgt.

Zur Ausstattung gehören verschiedene authentische Lackierungen, ein realitätsnaher Sound, originalgetreue Cockpit-Instrumente und eine Vielzahl an Missionen und Szenarien, die das Spektrum der PC-6 von Fracht- bis Rettungsflügen abdecken. Die Benutzeroberfläche richtet sich an Einsteiger ebenso wie an fortgeschrittene Piloten durch mehrere Schwierigkeitsstufen und eine gut strukturierte Dokumentation. Das Add-on nutzt die gesamte grafische Stärke und Dynamik des MSFS2024 – von Wettereffekten über Licht bis zu Gelände-Interaktion.

Die Entwickler: FlightSimGames (FSG)

FlightSimGames ist ein kleines Team aus Luftfahrt-Enthusiasten und Ingenieuren, das sich auf die Entwicklung hyper-realistischer Flugzeuge für Flugsimulatoren spezialisiert hat. Neben Erfahrung mit MSFS, Falcon BMS, X-Plane und DCS World bringt FSG hohes technisches Know-how und Leidenschaft für die Luftfahrt in ihre Projekte ein. Mit dem offiziell lizenzierten Release der Pilatus Porter PC-6 liefert das Entwicklerteam authentische Details in allen Bereichen: vom präzisen Flugmodell bis hin zum immersiven Cockpit und der akkuraten Außenansicht.

Bezug und Preis

Das Produkt ist über simMarket erhältlich. Der aktuelle Preis beträgt 23,79 Euro.

