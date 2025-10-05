DominicDesignTeam: KBNA Nashville Intl jetzt für MSFS2024

Die Szenerie „KBNA Nashville International Airport“ von DominicDesignTeam ist nun für den Microsoft Flight Simulator 2024 erhältlich. Das digitale Flughafenpaket kann auf simMarket erworben werden. Besitzer der älteren MSFS2020-Version erhalten die neue Variante kostenlos.

Das Add-On im Detail

Die virtuelle Umsetzung des Flughafens basiert auf hochauflösenden fotorealistischen Texturen und umfasst eine Vielzahl detailgetreuer Gebäude. Die Umgebung wurde authentisch nachgebildet, wozu etwa der realistische Nachteffekt und das aktuelle Flughafendesign zählen. Darüber hinaus wurde viel Wert auf präzise Runway-Beschriftung, optimierte Performance und funktionale Bodenfahrzeuge gelegt. Nutzer dürfen sich über regelmäßige Updates freuen, die oft auf Community-Feedback basieren.

Der reale Flughafen

Der Nashville International Airport (IATA: BNA) liegt im Südosten der US-Metropole Nashville, Tennessee. Er ist der größte Flughafen des Bundesstaats und zählt jedes Jahr mehrere Millionen Passagiere. Neben nationalen bedienen verschiedene Airlines auch internationale Ziele. Mit vier Start- und Landebahnen und modernen Terminals ist der Airport ein wichtiger Knotenpunkt in der Region.

Stadt und Region Nashville

Nashville ist die Hauptstadt Tennessees und ein weltweit bedeutendes Zentrum für Country-Musik. Die Stadt beeindruckt mit Museen, Parks und vielfältiger Kultur. Ihre wirtschaftliche Stärke verdankt sie vor allem dem Musik- und Unterhaltungssektor; der Flughafen ist hierbei ein bedeutender Motor für den internationalen Austausch und Tourismus.

Das Portfolio von DominicDesignTeam

DominicDesignTeam hat sich auf die Entwicklung realistischer Flughafenszenerien für Flugsimulatoren spezialisiert. Dazu gehören neben KBNA Nashville auch detailgetreue Nachbauten von Cleveland Hopkins International und Memphis International. Typisch für das Studio sind fotorealistische Grafiken, authentische Gebäude und kontinuierliche Produktpflege mit Updates und Erweiterungen nach Nutzerwünschen.