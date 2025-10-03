Super 27 Expansion Pack für MSFS20/24

Super 27 Expansion Pack erweitert FlightSim Studio’s 727

FlightSim Studio hat das Super 27 Expansion Pack für Microsoft Flight Simulator 2024 veröffentlicht. Das neue Produkt richtet sich gezielt an Nutzerinnen und Nutzer, die bereits die Add-ons „B727 Passenger“ oder „B727 Freighter“ von FlightSim Studio besitzen. Das Expansion Pack setzt eines dieser Produkte zwingend voraus und erweitert deren Funktionsumfang.

Technische Neuerungen und Inhalte

Das Super 27 Expansion Pack stattet die virtuelle Boeing 727 mit modernen Komponenten aus. Dazu gehört die Integration leistungsstärkerer JT8D-217C-Triebwerke, wodurch sich die Flugeigenschaften und Leistungsdaten verändern. Zusätzlich erhält das Flugzeug ein erweitertes Avionikpaket mit EFIS-Displays, einer neuen Autopilot-Logik und angepasster Cockpitstruktur. Die Soundkulisse wird durch neue, speziell für die Triebwerksvariante entwickelte Audiodateien ergänzt.

Funktionsumfang im Überblick

JT8D-217C-Triebwerke für verbesserte Performance und Klangbild

Überarbeitete Cockpit-Instrumente inklusive moderner EFIS-Displays

Neuer Autopilot auf aktuellem technologischem Stand

Optimiertes Sounddesign

Erweiterung ausschließlich für FlightSim Studio B727 Passenger und Freighter konzipiert

Zielgruppe und Einsatzbereich

Das Expansion Pack ist für Simmer bestimmt, die die bestehenden FlightSim Studio B727-Produkte nutzen und deren Funktionsumfang mit modernen Elementen ausbauen möchten. Voraussetzung für die Installation ist der Besitz einer der beiden genannten B727-Add-ons. Die Kompatibilität mit Microsoft Flight Simulator 2024 ist gewährleistet.

Verfügbarkeit und Systemanforderungen

Das Super 27 Expansion Pack ist im Handel erhältlich und erfordert zur Nutzung entweder die B727 Passenger oder die B727 Freighter von FlightSim Studio. Es ist abgestimmt auf die technische Umgebung des Microsoft Flight Simulator 2024.