LAGOS MURTALA MUHAMMED AIRPORT (DNMM) MSFS20

Lagos befindet sich an der südwestlichen Küste Nigerias und bildet das wirtschaftliche und kulturelle Herz Westafrikas. Das Land selbst ist das bevölkerungsreichste Afrikas und spielt eine tragende Rolle für den Handel und die Entwicklung der gesamten Region. Als Megacity vereint Lagos vielfältige Kulturen sowie einen der wichtigsten Häfen des Kontinents.

Reales Vorbild: Der Murtala Muhammed International Airport (LOS)

Der wichtigste internationale Flughafen Nigerias trägt den Namen des früheren Staatsoberhaupts Murtala Ramat Muhammed. Sein Einfluss reicht weit über die Grenzen Nigerias hinaus: Millionen Menschen nutzen jährlich die zwei Terminals — eines für internationalen, eines für nationalen Verkehr. Der Airport verknüpft die boomende Metropole nicht nur mit Zielorten in Afrika, sondern auch mit Europa, Asien und Nordamerika. Für den Frachttransport und die logistische Infrastruktur Westafrikas nimmt der Flughafen eine Schlüsselrolle ein. Große internationale Airlines sowie regionale Fluggesellschaften haben hier eine dauerhafte Basis.

Bedeutung für die Region

Der Flughafen wirkt als zentraler Mobilitätsfaktor für die wirtschaftliche Weiterentwicklung Westafrikas. Er erschließt neue Märkte, bietet tausenden Menschen einen Arbeitsplatz und ist Dreh- und Angelpunkt für die Industrieanlagen und den florierenden Handel von Lagos. Moderne Services, ein fortlaufend erweitertes Streckennetz und Investitionen in Infrastruktur stärken die Position des Flughafens als Verbindungsglied zwischen Kontinenten.

Das Add-on „African Skies – Lagos Murtala Muhammed Intl. Airport (MSFS2020)“

Das Add-on für den Microsoft Flight Simulator 2020 bringt den Murtala Muhammed International Airport detailgetreu in die virtuelle Welt. Entwickler African Skies verspricht laut Produktbeschreibung eine originalgetreue Umsetzung des Airport-Geländes inklusive aller markanten Gebäude, realistischen Beleuchtungskonzepten und exakt modellierter Rollwege und Parkpositionen. Besonderen Wert legt das Team auf die authentische Wiedergabe von Terminalstrukturen, Bodenmarkierungen, Taxiways und der markanten Landebahn 18R/36L. Sogar die namensgebende Airport-Moschee und das markante Control Tower Design sind präzise integriert.

Für Simulationsfans bietet das Add-on eine lebendige, dichte Atmosphäre: Passagier- und Servicefahrzeuge, animierte Jetways sowie passende Vorfeld-Aktivitäten sorgen für ein authentisches Flughafen-Feeling. Kompatibilität mit aktuellen Navigationsdaten und optimierte Performance auf modernen Rechnern werden explizit betont.

Fazit

Das „African Skies“-Add-on schließt eine Lücke in der MSFS2020-Welt und transportiert nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die kulturelle Bedeutung des Flughafens digital nach. Wer virtuelle Langstreckenflüge, Ziele abseits der Flug-Mainstreams und eine würdiges Gateway für Westafrika sucht, kann den Murtala Muhammed International Airport ab sofort in beeindruckender Qualität erleben.