Die Hypeshow startet: iniBuilds A340 rollt heran

Ein aktuelles „Welcome to the A340 Airliner“-Viedeo bietet eine umfassende Darstellung des kommenden iniBuilds Airbus A340 mit Fokus auf seine Entwicklung, technischen Merkmale sowie die Umsetzung im Microsoft Flight Simulator. Die A340, deren Erstflug vor der A330 stattfand, wird häufig als wirtschaftlich wenig erfolgreich eingestuft. Im Video wird jedoch erläutert, dass die vierstrahlige Auslegung des Flugzeugs besondere Langstreckenflüge ermöglichte, die ohne ETOPS-Zertifizierung nicht realisierbar gewesen wären.

Neben einem historischen Überblick behandelt das Preview zentrale technische Aspekte wie das mittlere Hauptfahrwerk, die Triebwerkskonfiguration und verschiedene Bordsysteme. Besonderes Augenmerk liegt auf der Integration klassischer CRT-Anzeigen im Cockpit sowie moderner digitaler Funktionen wie dem Controller-Pilot Data Link Communication (CPDLC) System.

Im Microsoft Flight Simulator 2024 ist die A340 detailliert umgesetzt. Gezeigt werden unter anderem ein externer Rundgang mit animierten Komponenten, realitätsnahe Start- und Landesequenzen, darunter eine simulierte Landung in der Antarktis, sowie die Bedienung der Frachtversion des Flugzeugs. Die Nutzung des Electronic Flight Bags (EFB) zur Flugplanung, Beladung und Kraftstoffberechnung wird ebenfalls ausführlich gezeigt.

Das Add-on umfasst sowohl Passagier- als auch Frachtvarianten der A340 und wird voraussichtlich in Kürze exklusiv über den Microsoft Flight Simulator Marketplace verfügbar sein.

