Alpha Flight Controls Lite ab sofort erhältlich: Produktinformation

Der Hersteller Honeycomb Aeronautical hat das Modell Alpha Flight Controls Lite neu in sein Sortiment aufgenommen. Das Gerät ist über den offiziellen Webshop des Unternehmens ab sofort erhältlich. Es handelt sich dabei um eine Steuereinheit, die speziell für Flugsimulationen konzipiert ist.
Merkmale
Die Steuereinheit verfügt über einen USB-Anschluss und ist nach Angaben des Herstellers mit verschiedenen Flugsimulationsprogrammen kompatibel, wie etwa Microsoft Flight Simulator oder X-Plane. Das Gerät besitzt eine kompakte Bauform und mehrere Tasten, die individuell belegt werden können. Die Gestaltung des Produktes ist klar und funktional gehalten.
Zielgruppe und Verwendung
Das Alpha Flight Controls Lite richtet sich laut Hersteller an Nutzer, die eine platzsparende Steuereinheit für heimische Flugsimulationsanwendungen bevorzugen. Es eignet sich laut Produktbeschreibung insbesondere für Anwender mit begrenztem Platzangebot. Die Möglichkeit zur individuellen Tastenbelegung erlaubt eine Anpassung an verschiedene Anforderungen und Nutzungsszenarien.
Preis und Versandinformationen
Der Verkaufspreis des Alpha Flight Controls Lite liegt bei 199 Euro. Zusätzlich fallen Versandkosten an, die abhängig vom jeweiligen Empfängerland variieren. Informationen zu Bestellung und Versand werden auf der offiziellen Webseite des Herstellers bereitgestellt.
Schlussfolgerung
Im Vergleich zu Preisen, die Anwender mittlerweile aus dem chinesischen Markt kennen, wirkt das Produkt preislich weniger günstig. Der Markt für Peripheriegeräte hat in den vergangenen Jahren ein insgesamt niedrigeres Preisniveau aus China hervorgebracht. Beim Alpha Flight Controls Lite handelt es sich um ein bewusst einfach gehaltenes Produkt, das sich auf grundlegende Funktionen konzentriert und eine klare, funktionale Bauweise bieten soll.
Da wird man wohl erstmal weiter abwarten müssen bis weitere Detasils bekannt gemacht werden.
Die große Frage für mich ist „Hall Effekt“ oder Poti´s?
Auf ein Dutzend Knöpfe verzichte ich gerne, aber mit Pot´s können sie das Teil behalten, dann hätten sie auch die erste Serie im Programm behalten können.
Dummerweise lässt das „lite“ genau das vermuten…