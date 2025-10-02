Soundpack für PMDG 777 von Boris Audio Works im Anflug

Boris (Boris Audio Works), bekannt für qualitativ hochwertige Soundpacks, hat in einem kürzlich veröffentlichten Video sein neustes Projekt enthüllt, welches noch im Oktober erscheinen soll. Dabei handelt es sich um neu gestaltete Sounds für die komplette PMDG Boeing 777-Reihe.

Die Entwicklung entstand in Zusammenarbeit mit Dave von Fenix, der die ursprüngliche Idee hatte. Dave konnte das Projekt aufgrund anderer Verpflichtungen nicht selbst umsetzen, daher kam es zur Kooperation mit Boris. Nach rund fünf Monaten Entwicklung bezeichnet Boris das Soundpaket als sein bisher ambitioniertestes Projekt.

Das wichtigste zu diesem neuen Produkt hier in der Kurzfassung:

Derzeit befindet sich das Paket in der finalen Beta-Phase.

Enthalten sind Sounds für alle Varianten der Boeing 777: 300ER, 200ER, 200LR und Freighter.

Unterstützt werden alle Triebwerkstypen: GE90, Rolls-Royce und Pratt & Whitney.

Das Soundpaket ist mit MSFS 2020 und 2024 kompatibel.

Preislich liegt das Gesamtpaket bei 15 US-Dollar, einzelne Varianten kosten jeweils 8 US-Dollar.

Es handelt sich um eine externe Entwicklung, unabhängig von PMDG.

Apropos PMDG: Auch der Entwickler plant ein neues Soundpack für die Triple-Seven. Mehr dazu hier: