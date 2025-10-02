A2A schickt Aerostar aus dem EarlyAcces und gibt Ausblick in die Zukunft

A2A Simulations hat ein ausführliches Update zur Entwicklung seiner Flugsimulationsprodukte veröffentlicht und dabei spannende Neuigkeiten zur Accu-Sim Aerostar 600 und zu weiteren Entwicklungen preisgegeben.
Aerostar 600 jetzt offiziell veröffentlicht
Mit Version 1.0 hat A2A Simulations den Early-Access-Status der Aerostar 600 für Microsoft Flight Simulator 2024 offiziell beendet. Der Flieger war das erste Projekt des Studios im Early Access, das laut A2A „transparent und sinnvoll“ umgesetzt wurde. Wöchentliche Updates, Community-Feedback und ein offener Entwicklungsprozess standen im Mittelpunkt.
Highlights des Final-Release-Updates (v1.0.0):
- Neues Collins ANS-351 RNAV-System
- Verbesserte Triebwerksheizungen
- Zahlreiche Bugfixes bei VOR-Anzeigen, Propeller-Animationen, Ölanzeige u.v.m.
- Verbesserte Tablet-Funktionen und Autopilot-Logik
- Neue MSFS-kompatible Treibstoff-Schalterzuweisungen
Was kommt als Nächstes für die Aerostar?
Nach dem offiziellen Launch stehen bereits weitere Verbesserungen und Features auf der Roadmap, darunter:
- Sichtbare Passagiere im Cockpit (abhängig von MSFS2024-Updates)
- Neue Frachtoption: Mehlsäcke für mehr Ladevielfalt
- Eigenes Pushback-Menü
- Multiplayer-Darstellungs-Checks
- Xbox-Kompatibilität und Veröffentlichung im MSFS-Marktplatz
Überraschung für MSFS2020-Nutzer
Auf vielfachen Wunsch wird die Aerostar 600 auch für den Microsoft Flight Simulator 2020 erscheinen und dies kostenlos für alle, die bereits die MSFS2024-Version besitzen. Zwar werden einige grafische Features fehlen (wie dynamischer Schmutz oder Walkaround-Funktionen), doch die Systemsimulation bleibt auf dem bekannten Accu-Sim-Niveau. Auch hier ist ein leichter Early-Access-Ansatz laut A2A denkbar.
Weitere Pläne für 2025
Noch vor Jahresende plant A2A Simulations:
- Ein Livery Pack für die Aerostar, speziell für Xbox-Spieler
- Möglicherweise ein zweites Comanche-Livery-Pack, nachdem das erste bereits verfügbar ist
- Die Entwicklung eines neuen Flugzeugs, das A2A bisher noch nie simuliert hat – konkrete Details dazu will das Team aber noch nicht verraten